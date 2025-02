La Corrado Leone and Friends al Toselli con “Lucio vs Lucio” a sostegno della S.O.S. Solidarietà Organizzata del Sangue odv

La band Corrado Leone and Friends è pronta a riportare in scena lo spettacolo che nel 2024 ha raccolto consensi ed entusiasmo in tutta la Provincia di Cuneo, e questa volta per una causa generosa.

Sabato 7 marzo alle ore 20.45 il concerto “Lucio vs Lucio. Due voci, due storie, un’unica emozione” calcherà infatti il palcoscenico del teatro Toselli di Cuneo in una serata benefica a sostegno dell’associazione S.O.S. Solidarietà Organizzata del Sangue odv. La donazione di sangue è un gesto concreto che, con una piccola disponibilità di tempo (e coraggio) può salvare vite umane. Il sangue e gli emoderivati scarseggiano sempre di più e, al contempo, diventano ogni giorno più indispensabili per far fronte alle esigenze che insorgono durante procedure chirurgiche o a seguito di incidenti ed eventi traumatici. La raccolta di sangue diventa così un’azione a supporto dell’intera comunità. Per sensibilizzare su questo delicato tema il gruppo di Villanova Mondovì porta nel magnifico teatro del capoluogo la musica e le parole di due dei più amati artisti della canzone italiana: Lucio Battisti e Lucio Dalla. I testi e le note, incisi nella memoria collettiva del nostro Paese, tornano a risuonare in un teatro prestigioso e questa volta, oltre a far ballare, cantare ed emozionare il pubblico, diventeranno portavoci di un messaggio di fondamentale importanza: la donazione di sangue.

“Siamo davvero felici che l’associazione S.O.S. Solidarietà Organizzata del Sangue abbia pensato a noi e al nostro spettacolo sui due Lucio - dichiarano i membri della band. - La musica, oltre a essere arte, è una forma di espressione di idee, sentimenti e concetti e come tale talvolta deve assumersi l’onere di diventare foriera di messaggi. Usare la nostra musica per sostenere la donazione di sangue dà una grande importanza a ciò che facciamo, si supera la cornice del divertimento nostro e del pubblico e si entra nella sfera dell’impegno verso il prossimo, e questo ci inorgoglisce ed emoziona”.

“SOS Sangue (Solidarietà Organizzata del Sangue odv) è una piccola associazione di donatori sangue, piccola ma con grandi ideali. Nasce nel 1991 e a oggi superiamo i 400 donatori associati e le 600 donazioni all' anno. Il direttivo invece è composto da 9 persone e il nostro intento è quello di sensibilizzare la donazione del sangue e del plasma sempre più rari e preziosi per i nostri ospedali, e fare conoscere anche quelle che sono poi le nostre attività. Spesso la gente non sa quanto sia importante donare il sangue e quante sacche di sangue servono per fare delle operazioni anche di routine e purtroppo spesso queste vengono slittate proprio per mancanza di sangue nel caso servissero” commentano Paola Morre a nome di tutto il direttivo dell’associazione. “Già lo scorso anno con la Corrado and Friends abbiamo organizzato una serata di musica e spettacolo che è stata un successone e ci ha permesso di raccogliere dei soldini che poi abbiamo utilizzato per aiutare famiglie in difficoltà sul territorio così anche quest'anno speriamo di ripeterci, sia per afluenza e interesse allo spettacolo sia poi per interesse alla nostra associazione. Il nostro intento è appunto farci conoscere per fare sì che nuovi donatori si associano alla nostra associazione ma soprattutto che nuova gente conosca l'importanza del dono.”

Lo spettacolo è a ingresso libero e non sono previste prenotazioni. Per maggiori informazioni: info@musicaeallegria.it.