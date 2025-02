Beinette, ampia partecipazione all'incontro “La comunità che fa per noi".

Domenica 23 febbraio, presso la Sala Polivalente Olivetti di Beinette, si è svolto un pomeriggio di condivisione per la ripartenza del progetto "Anziani.com" per l’anno 2025, intitolato “La comunità che fa per noi".



L’incontro ha visto una partecipazione numerosa della comunità dei comuni coinvolti, ed è stato un'occasione di dialogo, risate e socializzazione, arricchita da spunti costruttivi e proposte di nuove iniziative.



Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte, si prefigge come obiettivo la promozione dell’inclusione sociale e del benessere degli anziani. I comuni di Margarita (capofila), Beinette, Castelletto Stura, Morozzo e Montanera collaborano attivamente per offrire una rete di servizi e attività destinati a tutte le persone over 65.



Il saluto di benvenuto e apertura dell’incontro è stato dato dal Sindaco di Beinette, seguito dagli interventi della referente del progetto del Comune di Margarita, dei rappresentanti degli altri comuni coinvolti e dell’assistente sociale del CSAC (Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese). Questi interventi hanno sottolineato l’importanza di un lavoro comune e della partecipazione attiva dei cittadini per il successo del progetto.



L’incontro si è concluso con un momento di convivialità, reso possibile dalla generosità degli esercenti di Beinette: Panetteria Arte in Farina, Panetteria Falco e Pasticceria Stella, che hanno contribuito a rendere l’evento ancora più speciale.



Il clima di ottimismo e di forte voglia di condivisione che ha caratterizzato il pomeriggio promuove l’intento di continuare a lavorare per offrire nuove opportunità e momenti di socializzazione tra le persone anziane dei vari comuni. La creazione di una solida rete tra i territori e il rafforzamento del supporto alle persone anziane rappresenta l’obiettivo comune per il futuro del progetto Anziani.com.