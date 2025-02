Concessioni scadute nel 2024 nei cimiteri di Bra

Si ricorda che, come già comunicato nel mese di novembre scorso tramite avvisi in cimitero, sito web e albo pretorio del Comune, a partire dal 1 aprile 2025 per tutti i loculi, ossari e tombini scaduti nell’anno 2024 per i quali nessuno abbia provveduto diversamente entro il 27.12.2024, verrà ordinata l’estumulazione o l’esumazione d’ufficio a carico del Comune. Potranno verificarsi le seguenti situazioni:

- Cadavere di deceduto da meno di 40 anni: lo stesso verrà interrato nel campo comune;

- Cadavere di deceduto da oltre 40 anni: apertura del feretro, riduzione in resti se possibile e collocazione in ossario generale comune; in caso di cadavere inconsunto: inumazione in campo comune (o cremazione, essendo trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso).

- Resti in ossario o tombini scaduti: verranno deposti nell’ossario generale.

L’elenco completo è pubblicato al seguente link: https://www.comune.bra.cn.it/it/page/avvisi-sulle-tombe-in-scadenza-nei-cimiteri-di-bra del sito del Comune di Bra (Uffici → Servizi cimiteriali). Se qualcuno intendesse ancora provvedere, si potrà rivolgere, entro e non oltre il 21 marzo 2025 all’Ufficio dello Stato Civile, scrivendo alla mail: anagrafe@comune.bra.cn.it. Chi fosse impossibilitato ad accedere al servizio tramite posta elettronica, potrà concordare un appuntamento chiamando il numero 0172.438242 dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,45 e il giovedì dalle 8,45 alle 16. Trascorso tale termine, dal 1 aprile inizieranno i lavori relativi alle estumulazioni o esumazioni d’ufficio.