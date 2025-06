In finale il Premio Poetico Inter-Alpes promosso dai Rotary Club della provincia

Ventisette studenti sono stati selezionati da un’apposita giuria che ha valutato più di cinquecento composizioni poetiche inviate dalle scuole di tutta a provincia e dalla Francia. Si tratta di un vero record di partecipazione coronato dalla adesione di quasi tutti i Rotary Club della provincia di Cuneo. In effetti l’organizzazione del Premio Poetico Inter-Alpes ha preso l’avvio circa vent’anni fa con il Rotary Club Cuneo 1925 attuale promotore dell’iniziativa alla quale hanno successivamente aderito i RC di Alba, Bra, Saluzzo, Savigliano e Mondovì oltre ai RC di Nizza e di Barcelonnette sul versante francese. Il Premio Inter-Alpes inoltre è posto sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana, riconoscimento concesso dall’allora Presidente Giorgio Napolitano.

Eccezionalmente per questa edizione, il Rotary Club Cuneo 1925 ha aggiunto un premio supplementare di 300 euro destinato alla composizione poetica che contenesse la parola “cento” oppure “cent” in francese selezionata appositamente dalla giuria per festeggiare il centenario dalla fondazione del club cuneese che corre precisamente quest’anno. Due le vincitrici con una poesia in italiano scritta da Matilde Penna del liceo da Vinci di Alba e una poesia in francese proposta da Emilie Revello dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Dalmazzo. I tre premi proposti dal RC Cuneo sono stati tutti e tre attribuiti a pari merito:

- il 1° premio è stato dato a Melissa Bogetti e a Juanita Cometto entrambe allieve dell’Istituto Bonelli

- il 2° premio è stato attribuito a Serena Maero della Scuola media Andrea Fiore insieme a Gaia Musso dell’Istituto Comprensivo di Dogliani

- il 3° premio è stato dato a Francesco Cravanzola dell’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII di Savigliano e a Irma Busso del Liceo Giolitti Gandino di Bra.

Per i due premi del Rotary Club di Alba sono stati selezionati Federico Queirolo e Andreea Ciocan del liceo da Vinci di Alba.

Il Rotary Club di Bra ha attribuito il 1° premio a Douaa Bali dell’Istituto Guala e il 2° premio a Giada Manunta del Liceo Giolitti Gandino a pari merito con Chiara D’Aprano dell’istituto Mucci.

Per il Rotary Club di Saluzzo il 1° premio è andato a Melisa Gjerovini e il 2° premio pari merito a Giulia Olivieri e Ludovica Picotto, tutte allieve del liceo Soleri Bertoni.

Il Rotary Club Savigliano ha premiato Filippo Chinellato dell’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII e Franco Neri del Liceo Arimondi.

Infine il Rotary Club di Mondovì ha attribuito il 1° premio a Sofia Civello, che si è distinta inoltre per tutte le composizioni presentate e il 2° premio a Desiree Schellino, entrambe allieve del liceo Vasco Beccaria Govone.

Giunte appositamente da Barcelonnette anche due delle tre vincitrici: Louise Arnal che si è aggiudicata il 1° premio con la poesia in italiano dal titolo “catarsi” e Alizée Liotardi ha conquistato il 3° premio con la poesia L’amore nel vento.

Infine più di una trentina di poesie sono state ritenute particolarmente significative e destinate alla pubblicazione che sarà consegnata in autunno a tutti i partecipanti in occasione della cerimonia di inaugurazione della XX edizione del premio.