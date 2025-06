Quando l’inclusione cammina nella natura: un progetto speciale per ragazzi autistici a Bra che unisce scoperta, amicizia e solidarietà

Riceviamo e pubblichiamo:

A volte le cose più belle arrivano per caso, ed i piccoli progetti sono quelli che danno grandi soddisfazioni!

Questo è cos'è successo a un piccolo gruppetto di ragazzi autistici di Bra che , grazie a un'iniziativa del Comune, è riuscito a partecipare ad un bando con l'obiettivo di organizzare camminate di gruppo sul territorio, ed è riuscito ad essere protagonista di un progetto tanto semplice quanto gratificante!

Una grande sensibilità dell'amministrazione comunale, un piccolo finanziamento, due persone speciali, tanta natura e tanta fantasia, tanta voglia di fare, di conoscersi e di mettersi in gioco, hanno portato due educatori nonché guide naturalistiche ad avvicinarsi all'autismo, a conoscerne le caratteristiche, a vederne le sfumature e a creare grandi opportunità di socializzazione!

L'associazione ANGSA (associazione nazionale genitori soggetti autistici) Torino odv, gruppo di Bra, beneficiaria del progetto per alcuni ragazzi autistici che rientravano nelle caratteristiche di età e residenza previste dal bando, ci tiene infatti a ringraziare il comune di Bra e il servizio sociale, in particolare nella persona di Fabio Smareglia, che ha reso possibile il progetto e soprattutto a ringraziare Luca sibona e Mara Panero, veri registi delle avventure del progetto, per la grinta, la determinazione, la disponibilità con cui hanno saputo condurre le varie passeggiate!

Partendo da un iniziale conoscenza dei singoli ragazzi e delle loro famiglie, con un momento condiviso, sono riusciti ad organizzare una serie di escursioni sul territorio sempre più lunghe di durata e più articolate, creando un gruppo solido e affiatato, nel rispetto delle caratteristiche e delle esigenze di ogni singolo partecipante, riuscendo a coinvolgere con successo tutti quanti.

Un vero successo di outdoor e inclusione, culminato con un trekking a Finale Ligure che ha visto il gruppo dei piccoli camminatori ospiti in una foresteria della zona, cenare e dormire tutti insieme con le proprie famiglie, e cimentarsi il giorno dopo in una camminata tra grotte e ruscelli, regalando attimi di sollievo ai genitori, che durante la passeggiata dei propri figli hanno potuto godersi qualche ora di spensieratezza.

Un ringraziamento speciale quindi a Luca e Mara che hanno saputo concretizzare un progetto semplice quanto complicato, perché hanno saputo andare oltre una diagnosi di autismo (che spesso fa paura, che spesso nelle scuole è vista come

un alert rosso sui comportamenti problemi) agganciando i ragazzi con semplicità e naturalezza, così come si farebbe con chiunque ragazzo, andando dietro ai loro personali interessi, creando empatia e fiducia reciproca, creando con successo momenti di socializzazione per i ragazzi e sollievo per le loro famiglie!

Grazie altresì ai "Nasi rossi" di Bra che hanno dato la loro disponibilità a rafforzare l'assistenza dei ragazzi durante le passeggiate e che hanno saputo anche loro avvicinarsi al mondo dell'autismo senza pregiudizi, né paure, solo con tanta voglia di divertimento e condivisione.

Con la speranza che questo progetto possa proseguire in futuro, un grande ringraziamento a tutti colori che l'hanno reso possibile!

ANGSA Torino odv - gruppo Alba -Bra