Bene Vagienna, il Comitato per il Bene Comune denuncia: "Striscioni No Bitumificio distrutti? A qualcuno davano fastidio?"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera inoltrata dal Comitato per il Bene Comune di Bene Vagienna dopo in seguito a quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato quando sarebbero stati tagliati e manomessi gli striscioni "No Bitumificio".

- Sarà colpa del vento e del calore del sole se gli striscioni "NO BITUMIFICIO" esposti dai residenti del Buretto lungo la provinciale 206 sono andati distrutti?

- Forse li ha strappati qualcuno a cui davano fastidio?

Guardiamo in positivo: questa è una buona occasione di tornare a parlare della questione "bitumificio" in questo silenzio che si è creato.

Intanto si è già provveduto a sostituirli e ad aggiungerne altri. Tante persone hanno offerto disponibilità a fornire lenzuola, a fare scritte perché sia chiaro a tutti che la localizzazione di questo progetto è nel posto sbagliato, in quanto a ridosso di un' intera borgata. È stato ampiamente affermato in tutte le osservazioni giunte alla Provincia. Gli striscioni "NO BITUMIFICIO" vogliono ricordarlo a tutti quelli che transitano sulla provinciale 206.

Non ci stancheremo di sostituirli perché crediamo fortemente nella cittadinanza attiva e trasparente.

In seguito gli striscioni sono stati risistemati