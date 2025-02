Ad Alba il salone dell’Orientamento Universitario e Post Diploma

Mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 marzo 2025 l’Ufficio Informagiovani del Comune di Alba, in collaborazione con le Scuole Secondarie di Secondo grado, la Regione Piemonte - Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte e la Cooperativa Orso, organizza il salone dell’Orientamento Universitario e Post Diploma.

L’appuntamento è l’occasione, per gli studenti delle classi IV e V degli Istituti Superiori, di assistere alla presentazione dei vari percorsi di studio post diploma proposti da realtà piemontesi, lombarde, valdostane e liguri.

Una tre giorni di full immersion, suddivisa secondo un preciso calendario e per aree tematiche: la prima giornata sarà dedicata al ramo scientifico, il 6 marzo all’area umanistica, linguistica e giuridico-economica mentre la giornata di chiusura sarà per le accademie militari, artistiche e i percorsi IFTS e ITS.

"La scelta del “cosa fare dopo il diploma” è ancora più importante di quella che si affronta dopo la licenza della scuola secondaria di primo grado. Ora è il momento di decidere in modo più significativo un percorso che, per molti, sarà determinante per tutta la vita. Da qui ne deriva quindi l’importanza di esserne pienamente consapevoli e soprattutto di essere ben informati sulla strada che si intende intraprendere – dichiara l’Assessora al Protagonismo giovanile Lucia Vignolo - Il Salone dell’Orientamento Universitario vuole essere un aiuto concreto per gli studenti per chiarirsi le idee, per raccogliere notizie e per chiedere informazioni specifiche sui vari percorsi. Saranno ben 45 i collegamenti con altrettante possibilità formative post diploma: una tre giorni molto ricca e che ci auguriamo possa essere l’occasione per trovare le risposte ad ogni singolo dubbio".