Volley A1F. Cuneo, è salvezza matematica! Superata Bergamo per 3-2

Doveva essere una partita emozionante, la più importante della stagione, e così è stato: nella penultima giornata della regular season, le Gatte della Honda Olivero Cuneo hanno centrato l'obiettivo stagionale, raggiungendo la salvezza matematica.

Alle Gatte bastava infatti un punto per aggiudicarsi la salvezza, con Talmassons fanalino di coda ormai distante, Roma a quota 20 grazie alla vittoria su Busto e Firenze a -3.

E davanti ai propri tifosi, nell'ultimo appuntamento casalingo della stagione, le biancorosse di coach Pintus sono riuscite nell’impresa. Contro una Bergamo molto determinata e mai doma, che fino all'ultimo ha tentato di imporsi, le Gatte sono riuscite a mettere in campo un’ottima prestazione: dopo un primo set vinto in scioltezza, le biancorosse hanno lottato per quattro set vincendo al tie break, festeggiando così di fronte al proprio pubblico la salvezza matematica.

Bella partenza delle Gatte che premono sull’acceleratore fin da subito, 4-1, con tutta la prima linea che va a segno. Recupero Bergamo 5-4 guidato da Cese Montaldo e Piani, ma le cuneesi allungano di nuovo, 11-7, arrivando sul 16-9. Nonostante un altro tentativo di rimonta delle bergamasche, le Gatte chiudono il set 25-16, con un grande attacco in diagonale stretta di Bjelica.

Copione opposto nel secondo parziale: ora è Bergamo ad allungare 1-4 e 3-6, poi inizia la rimonta delle Gatte guidate da Bjelica. Un gran muro di Kapralova su Manfredini sancisce la parità, poi le ospiti allungano 8-10 e proseguono: 9-12 e primo time out Cuneo. Si torna in campo e inizia la rimonta delle cuneesi, 12-13 e ora è Bergamo a fermare il gioco, poi le ospiti tentano di nuovo la fuga. Le Gatte restano agganciate, ma le bergamasche conservano il vantaggio acquisito e chiudono 20-25.

Inizio equilibrato nel terzo set, poi Bergamo allunga 3-6 e time out Cuneo sul 4-8. Le ospiti allungano ancora con Cese Montaldo e Piano sugli scudi, 5-11, poi le Gatte iniziano a ricucire lo strappo fino al 9-12, quando Bergamo torna a ingranare e tenta la fuga, 10-16. Ma le Gatte non ci stanno e recuperano, con Bjelica che sale in cattedra, ristabilendo la parità. Scambi combattuti, Bergamo si aggiudica il break ma Cuneo recupera sul 21 pari. Si procede in parità: 22 pari, out il servizio di Manfredini, murata Cese Montaldo, 24-22. Poi la cubana cambia marcia e va a segno due volte su due: 24 pari, tutto è di nuovo in discussione. Attacco out di Kapralova e sbaglia anche Bjelica: 24-26 Bergamo, nonostante la bella rimonta.

Ora sono le Gatte a partire forte fin nel quarto parziale: 5-1 e time out Bergamo sul 7-3. Tentativo di rimonta delle bergamasche, 7-5, subito arginato dalle biancorosse e poi slancio in avanti, con tutte le cuneesi che vanno a segno con continuità: 9-5, 11-8 e secondo time out delle ospiti sul 17-10. Le Gatte ora hanno ingranato la marcia giusta e continuano a macinare punti, con tutte le biancorosse a dare il proprio contributo: 19-12, 22-14 e poi inizia la grande rimonta di Bergamo, che lima gli errori e mette pressione alle Gatte. Da 23-17 a 23-21, poi Manfredini sbaglia il servizio. Finale di set combattutissimo: 24-21, a segno Cese Montaldo 24-22, murata Cecconello, 24-23. Bergamo a -1: la chiude Bjelica da seconda linea, è salvezza matematica!

Tie break combattuto, con inizio equilibrato: primo break Bergamo sul 5-7 e cambio campo sul 6-8. Le bergamasche sono sempre avanti, poi colpo di reni delle Gatte che raggiungono la parità sull'11, per poi allungare 14-11. Altra grande recupero della bergamasche, che colmano il gap: 14 pari e si procede in parità. 16 pari e la chiude Kapralova con due grandi punti, 18-16. Premiata MVP del match Tessa Polder, autrice di una grande prestazione e di 17 punti, di cui 12 in attacco, 3 muri. Best scorer Ana Bjelica, 28 punti per lei, 25 attacchi e 3 muri.

Le biancorosse possono così coronare il sogno della stagione. Dopo un inizio non facile e momenti di difficoltà, le Gatte hanno iniziato al meglio il 2025 con la vittoria su Pinerolo e hanno chiuso gli appuntamenti casalinghi nel migliore dei modi.

Ora, le Gatte potranno quindi affrontare con tranquillità l’ultimo impegno della regular season, sabato 1° marzo in trasferta a Pesaro contro Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Inizio alle 20:30.

IL MATCH IN PILLOLE

Sestetto Cuneo: in regia Signorile, opposta Bjelica, centrali Polder e Cecconello, in banda Kapralova e Martinez, libero Panetoni.

Sestetto Bergamo: al palleggio Evans in diagonale con Piani, al centro Strubbe e Manfredini, schiacciatrici Cese Montalvo e Mlejnkova, libero Armini.

PRIMO SET

Apre il match Cese Montalvo al servizio e subito finalizza Cecconello in primo tempo, 1-0. Cese Montalvo in pipe, 1-1. Bjelica sulle mani alte del muro, 2-1. Martinez a segno, 3-1. Polder in fast, 4-1. Murata Martinez, 4-2. Murata Piani da seconda linea, 5-2. Cese Montaldo in pipe, 5-3. Ancora l’attaccante cubana in mezzo al muro, 5-4. Polder in fast, 6-4. Ace di Polder su Cese Montaldo, 7-4. Piani in pipe, 7-5. Ace Manfredini forte sulla diagonale 5 verso 5, 7-6. Bjelica da seconda linea, 8-6. Piani murata dalla seconda linea: 9-6. Cese Moncalvo sopra il muro, 9-7. Cecconello in primo tempo, 10-7. Doppio di Armini su secondo tocco, 11-7. Cese Montaldo in diagonale stretta, 11-8. Martinez sulle mani alte del muro, 12-8. Kapralova in pipe, 13-8 e primo time out Bergamo. Mlejnkova millimetrica in parallela, 13-9. Out il servizio di Strubbe, 14-9. Murata Piani da Cecconello, 15-9. Kapralova da seconda linea, 16-9. Piani forte in mezzo al mueo, 16-10, entra Adriano per Evans. Subito a segno Adriano sulle mani del muro, 16-11. Out l’attacco di Martinez, 16-12. Ancora Kapralova da seconda linea e entra Carraro per Piani, 17-12. Adriano sulle mani alte del muro, 17-13. Bjelica in pipe, 18-13. Ace di Bjelica millimetrico, 19-13 e secondo time out Bergamo. Cese Moltando in pallonetto tra zone di conflitto, 19-14. Out il servizio di Manfredini, 20-14. Bjelica in pallonetto e grande attacco di Adriano in diagonale stretta: 21-15. Piani vincente sulla diagonale, 21-16. Contrasto a rete vinto da Kapralova, 22-16. Imprecisione di Bergamo sul secondo tocco, finalizza Bjelica, 23-16, entra Farina per Strubbe. Out Cese Montaldo, 24-16, la chiude Bjelica in diagonale stretta, 25-16. Best scorer Bjelica con 7 punti, seguita da Polder, 6. Per le ospiti Cese Montalvo con 6.

SECONDO SET

Kapralova al servizio e poi primo tempo out di Cecconello, 0-1. Cese Montalvo passa altissima sopra il muro, 0-2. Out Manfredini al servizio, 1-2. Strubbe in fast, 1-3. Out Bjelica, 1-4. Punto Bjelica, 2-4. Out Kapralova dalla seconda linea, 2-5. Ancora Bjelica con palla piazzata in parallela, 3-5. Kapralova forte in parallela, ma è out: 3-6. Grande attacco di Bjelica dalla seconda linea, 4-6. Ancora lei da seconda linea in pallonetto: 5-6. Manfredini in primo tempo 5-7. Kapralova forte in mezzo al muro, 6-7. Murata Manfredini da Kapralova e parità. Cese Montaldo da seconda linea e Piani contro il muro scomposto di Cuneo: 7-9, break Bergamo. Vincente Kapralova, 8-9. Cese Montaldo forte in mezzo al muro, 8-10. Martinez sulle mani alte del muro, 9-10. Cese Montaldo a segno, 9-11. Murata Bjelica, 9-12. Piani forte sulle mani del muro e primo time out Cuneo. Contrasto sotto rete, lo vince Bjelica: 10-13 e entra Bakodimou per Martinez in prima linea. Out Cese Montaldo in attacco, 11-13. Murata Cese Montaldo da Polder e time out Bergamo, 12-13. Murata Bakodimou, 12-14. Ancora a segno Bergamo e poi out il servizio: 13-15. Out anche il servizio di Bakodimou, 13-16. Fast vincente di Polder, 14-16. Manfredini in primo tempo, 14-17, entra Adriano per Evans. Contrasto sotto rete, lo vince Signorile: 15-17, entra Carraro. Bjelica in parallela, seguita Adriano, 16-18. Imprecisione Cuneo e Kapralova forte in mezzo al muro, 17-19, entra Brambilla. Manfredini in primo tempo, 17-20, rientra Kapralova. Out Manfredini al servizio, si chiama il check: palla in, 17-21. Ancora ace Manfredini sul nastro, 17-22. Time out Cuneo ed errore Manfredini: 18-22. Murata Bjelica, 18-23. Piani in diagonale, 18-24. Sbaglia Adriano al servizio, 19-24. Murata Cese Montaldo, 20-24. Out Bjelica, 20-25. Best scorer ancora Bjelica con 5 punti, come anche Piani e Manfredini.

TERZO SET

Murata out Martinez, 1-0. Cese Montaldo forte sopra il muro, 1-1. Out Bjelica, 1-2. Kapralova sopra il muro, 2-2. Strubbe in fast, 2-3. Piani forte contro il muro, 2-4. Kapralova forte in diagonale, 3-4. Ancora forte Cese Montaldo, 3-5. Out Martinez, 3-6. Bjelica a segno in diagonale, 4-6. Primo tempo Strubbe, 4-7. Ace di Strubbe su Kapralova e time out Cuneo, 4-8. Out la 2 di Polder, 4-9. Out il muro di Cuneo, 4-10, entra Brambilla per 4-10. Mani out di Bjelica, 5-10. Cese Montaldo in pipe, 5-11. Sbaglia la cubana in battuta, 6-11. Out l’attacco di Mlejnkova, 7-11. Ancora Cese Montaldo in pipe. 7-12. Polder vincente in fast, 8-12. Brambilla in mezzo al muro, 9-12. Manfredini in fast, 9-13. Cecconello in fast, 10-13. Piani in pipe, 10-14. Out l’attacco di Brambilla, 10-15. Piani a segno, 10-16. Bjelica in mezzo al muro, 11-16. Bjelica a segno contro le mani del muro, 12-16. Ace di Brambilla, 13-16 e time out Bergamo. Murata Cese Montaldo, 14-16. Ancora Bjelica a segno due volte: 16 pari e altro time out Bergamo. Serve Strubbe per sbloccare Bergamo, 16-17. Murata Cecconello, 16-18, poi out il servizio di Cese Montaldo. Servizio di Cecconello, palla dubbia e l’arbitro chiede il video check: palla out, 17-19. Ancora Bjelica a segno, 18-19. Mlejnkova forte in diagonale, 18-20. Polder in fast, 19-20. Cese Montaldo in pipe, 19-21. Polder in pallonetto, 20-21. Fast sull’antenna di Manfredini, 21 pari. Murata Cese Montaldo, 22-21. Murata Polder, 22 pari. Out Manfredini al servizio, 23-22. Murata Cese Montaldo, 24-23. Doppiamente a segno Cese Montaldo, 24 pari. Out Kapralova, 24-25. Out Bjelica, 24-26. Ancora Bjelica best scorer con 9 punti.

QUARTO SET

Bjelica contro le mani del muro, 1-0. Vincente Kapralova, 2-0. Polder in fast, 3-0. Piani in pipe, 3-1. Bjelica in pipe e Kapralova sopra il muro: 5-1. Cese Montaldo e Strubbe sotto rete: 5-3. Murata di Cecconello, 6-3. Vincente Cecconello, 7-3. Imprecisione Cuneo e punto Bergamo, 7-4. Primo tempo Cecconello, 8-4. Vincente Bjelica, 9-4. Mlejnkova sulle mani alte del muro, 9-5. Martinez vincente sul muro di Bergamo, 10-5. Piani a segno, 10-6. Out la pipe di Kapralova, 10-7. Out Bjelica, Bergamo a -2. Sbaglia Piani al servizio, 11-8. Bjelica a segno 12-8. Out il servizio della serba, 12-9. Out la fast di Manfredini, 13-9. Out Cese Montaldo, 14-8. Polder in fast, 15-9. Ancora Piani, 15-10. Vincente Polder in fast, 16-10. Murata Piani, 17-10 e time out Bergamo. Cese Montaldo in mezzo al muro, 17-11. Kapralova contro il muro scomposto di Bergamo, 18-11, entra Farina. Out Cese Montaldo, 19-11. Contrasto sotto rete, lo vince Bergamo: 19-12. Grande attacco in parallela di Kapralova, 20-12, entra Brambilla. Murata Martinez, 20-13. Vincente la cubana in diagonale, 21-13. Out il servizio di Cecconello, 21-14. Ancora Bjelica, 22-14. Manfredini in primo tempo, 22-15. Murata Polder, 22-16, rientra Kapralova. Piani a segno, 22-17 e time out Cuneo. Bjelica a segno dalla seconda linea, 23-17. Out Kapralova, 23-18. Out l'attacco di Kapralova, 23-19. Murata Kapralova, 23-20. Piani in parallela, 23-21. Out Manfredini, 24-21. Murata Cecconello e Cese Montaldo in mezzo al muro: 24-23.

QUINTO SET

Cecconello a segno, 1-0. Murata di Cecconello, 2-0. Murata Bjelica, 2-1. Tocco di Bjelica a muro, 2 pari. Out il servizio di Bergamo, 3-2. Piani in mezzo al muro, 3-3. Ancora out Bergamo al servizio, 4-3. Attacco di Piani sulla riga, 4 pari. Ancora Piani, 4-5. Pallone dubbio, è punto Bergamo. Bjelica in parallela, 5-6. Out Kapralova, 5-7. Errore al servizio Bergamo, 6-7. Piani da seconda linea, 6-8. Kapralova a segno, 7-8. Punto Bergamo e mani out su Kapralova: 8-9. Cese Montaldo sopra il muro, 8-10. Sbaglia al servizio Cese Montaldo, 9-10, entra Colombo e serve fuori, 9-11. Punto Kapralova, 10-11. Punto Cuneo e parità, 11. Out Bergamo e a segno anche Bakodimou, entrata al posto di Brambilla, 11-13. Kapralova contro il muro, 14-11. Piani a segno, 14-12. Mlejnkova in mezzo al muro e ace Piani, 14 pari. Polder in fast, 15-14. Bjelica out, 15 pari. Punto Bergamo, 15-16 e poi servizio out: 16 pari. Kapralova contro il muro e ancora lei: 18-16.