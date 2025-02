Bra, all’associazione Albedo il mondo dei Tarocchi di Marsiglia con Irene Alasia

L’associazione culturale Albedo di Bra invita ad una serata per conoscere e amare il mondo dei Tarocchi di Marsiglia, gli archetipi del femminile, presentato da Irene Alasia.

L'appuntamento, primo evento nel calendario dedicato a "Marzo donna", è fissato martedì 4 marzo alle ore 21 presso la sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148), per andare alla scoperta del più profondo arcano che giace in ciascuno: la nostra più autentica essenza, noi stessi.

La presidente Flavia Barberis ricorda che è aperta la campagna tesseramenti 2024/25, al costo di 25 euro. La tessera dà diritto all’ingresso gratuito agli eventi e a una scontistica dove sia richiesta una quota di partecipazione. Per i non soci è richiesto un contributo minimo di 5 euro a serata. L’associazione Albedo vi aspetta!