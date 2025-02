Domani Glocal Sound porta le sonorità popolari a Corneliano d'Alba

Glocal Sound è un'iniziativa promossa dai Circuiti Multidisciplinari di Piemonte, Marche, Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Sardegna, Veneto, Lazio, Puglia e Campania. Il progetto si pone come strumento concreto di ricognizione, visibilità e mobilità dei giovani autori e produttori di musica d'autore. Grazie a questa rete, artisti emergenti hanno l'opportunità di esibirsi in diverse regioni italiane, favorendo lo scambio culturale e la diffusione della nuova musica italiana.

In Piemonte, alcuni degli artisti selezionati avranno l'opportunità di esibirsi dal vivo, portando sul palco il loro talento e la loro ricerca musicale.

Il primo appuntamento realizzato in collaborazione con Piemonte dal Vivo è in calendario per domani, venerdì 28 febbraio 2025 a Corneliano d'Alba, presso il Cinema Vekkio, con una serata che vedrà protagonisti Pietra Tonale e Mos Ensemble. L'evento coinciderà con l'avvio del tour nazionale per i Mos, che li porterà a esibirsi in altre date sul territorio nazionale.

Questi due collettivi musicali, composti da un totale di sedici musiciste e musicisti, si distinguono per la loro capacità di mescolare influenze contemporanee e sonorità popolari, creando un linguaggio musicale innovativo e avvolgente. Alternandosi sul palco, presenteranno brani tratti dai loro ultimi lavori in studio e alcuni inediti, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva e unica. L'evento prevede un biglietto unico acquistabile in loco al costo di 5 euro, con possibilità di prenotazione scrivendo a cinemavekkio@cinemavekkio.it.

A seguire, il tour di Glocal Sound in Piemonte proseguirà con altri due appuntamenti.

Sabato 15 marzo 2025, a Ivrea (TO) - ZAC! Music Club, con Samuele Stanco e i Gabbiani Malvagi, formazione nata a Venezia nel 2020, che porta sul palco un coinvolgente melting pop tra influenze funk, rock e cantautorato. Sabato 17 maggio 2025, ad Alessandria con SOLA, il progetto di Stefania Secci Rosa, cantante e compositrice attiva nel mondo delle colonne sonore internazionali e specializzata in musica ebraica dell'Est Europa e popolare portoghese.

Un'importante novità accompagnerà il primo appuntamento del 2025: in concomitanza con il debutto di Pietra Tonale e Mos Ensemble, verrà rilasciato il nuovo sito internet dedicato al progetto Glocal Sound, una piattaforma che raccoglierà informazioni, aggiornamenti e approfondimenti sugli artisti e gli eventi in programma.