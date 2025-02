L’Inalpi Media Center del MAG 2025 fa il pieno di eventi qualificati su tematiche a sfondo agricolo

La crescita del MAG – The farmer fair 2025, fa da traino a quella dell’Inalpi Media Center, il padiglione congressi ad alto tasso tecnologico allestito all’interno dell’area fieristica di via Alba a Savigliano, all’interno del quale per tutta la durata della rassegna vengono proposte iniziative di tipo convegnistico ad ingresso libero. Il programma è stato chiuso nei giorni scorsi dalla Fondazione Ente Manifestazioni e si presenta quest’anno particolarmente ricco di appuntamenti, con un panorama diversificato di soggetti promotori e partnership, un importante ingresso di nuove aziende e la partecipazione di ordini professionali.

“Nell’arco di tre giornate piene, negli spazi dell’Inalpi Media Center si susseguono ben 13 appuntamenti diversi – commenta il presidente della Fondazione Ente Manifestazioni, Andrea Coletti. Per dar spazio a tutte le richieste pervenute, in alcuni casi abbiamo dovuto inserire eventi anche in pausa pranzo, mentre per la prossima edizione si sta già pensando all’ipotesi di prevedere due location differenti. È questo un segnale importante di come il pubblico del MAG attiri l’attenzione anche di una serie crescente di soggetti che vedono nella fiera una vetrina importante per il loro target. Un trend che non può che trovare il favore dell’ente organizzatore, che fa tutto quanto nelle sue possibilità per facilitare l’organizzazione degli eventi che le sono stati proposti”.

Giovedì 13 marzo la rassegna prende il via alle 14.30 con il convegno di Confagricoltura Cuneo dal titolo “L’agricoltura è innovazione: sostenibilità e nuove opportunità”.

A seguire, un doppio evento che vede protagonista la nocciola: alle 16.30 Nocciolo Service e Agrimpresa lanciano la giornata di prove in campo sul nocciolo del 24 maggio, mentre alle 17 il Cnos-Fap Salesiani presenta un cremino al cioccolato con nocciola. Conclude la giornata alle 18 il Crea-Pb con la presentazione delle nuove tecnologie bio-based come motore dell’innovazione per le imprese agricole e forestali italiane”.

Venerdì 14 marzo il programma comincia alle 9 con il convegno organizzato da Coldiretti Cuneo sul tema “Sfida climatica: nuove vie da esplorare per l’agricoltura di domani. Facciamo chiarezza sulla genetica verde e sulle opportunità di applicazione in campo”.

Alle 11.30 Arproma e Confartigianato Cuneo organizzano il forum “Arboree, campo aperto e zootecnia. Bandi, innovazione e sostenibilità nella meccanizzazione agricola”.

Alle 14.30 Generali parla di “Assicurazioni agevolate in agricoltura. Gestione del rischio tra passato e futuro”, mentre alle 17 i Collegi dei Periti Agrari e Industriali si concentrano su “Sicurezza in agricoltura: sfide e innovazioni”.

Sabato 15 marzo alle 9.30 Compral Latte e Inalpi Spa raccontano la filiera del latte. A seguire, dalle ore 11, il Cai-Agromec propone “L’Agromeccanico, questo sconosciuto”.

Alle 13.30 Agricooltur porta l’attenzione sull’agricoltura aeroponica specializzata come modello di business e opportunità di investimento in Agritech.

Alle 15, i collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e Agriforestali, si parlerà di agroforestazione nel convegno “Il richiamo della foresta. Il legno sostenibile che fa bene alla terra, al clima e all’economia”.

Domenica 16 marzo, a partire dalle ore 15, viene proposta la proiezione di tutte le puntate di “Storie Straordinarie”, la rubrica di video interviste che vede protagoniste le vite degli imprenditori della meccanica agricola e non solo.