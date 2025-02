Banca Territori del Monviso ottiene il riconoscimento 'Best Work Life'

Banca Territori del Monviso ha ottenuto il riconoscimento Best Work Life®, un importante attestato che certifica l’impegno dell’istituto nel promuovere un ambiente di lavoro equo, inclusivo e orientato al benessere dei propri dipendenti. Questo, dopo aver conseguito nel 2024 il Next Index® ESG, indicatore che attesta la conformità della banca, nel proprio agire quotidiano, ai principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG).

Il Best Work Life® è uno strumento sviluppato da NeXt – Nuova Economia per Tutti APS ETS per misurare il benessere e la partecipazione dei lavoratori all’interno delle organizzazioni ed è basato sul framework nazionale BES (Benessere Equo e Sostenibile) dell’ISTAT. Lo strumento analizza le condizioni lavorative in un’ottica multidimensionale attraverso l’integrazione tra due elementi di rilevazione: uno top-down (scheda di acquisizione dei dati aziendali) ed uno invece bottom-up (questionario BES oriented somministrato in forma anonima a tutto il personale dipendente in forza alla data della survey).

L’indagine condotta presso Banca Territori del Monviso ha coinvolto in forma anonima il 96,6% dei dipendenti, restituendo quindi un quadro affidabile e rappresentativo della realtà aziendale. Tra i punti di forza emersi dalla survey risultano particolarmente rilevanti i risultati conseguiti sugli item legati al dominio “lavoro e conciliazione dei tempi di vita”, tra cui spiccano:

Equità e inclusione: assenza di diseguaglianze di genere e fenomeni di mobbing;

Chiarezza e autonomia: obiettivi lavorativi ben definiti e adeguata pianificazione;

Benessere organizzativo: forte senso di appartenenza e percezione dell’utilità del proprio lavoro nella mission dell’istituto.



L’indagine sugli aspetti legati al dominio “relazioni sociali” ha inoltre fatto emergere una valorizzazione reciproca, anche in termini di stima e collaborazione, che ha una sua forte struttura orizzontale e non solo verticale “questi elementi sono fattori di resilienza che - osserva il Presidente BTM Alberto Osenda - rappresentano il più importante capitale della nostra cooperativa di credito e la leva strategica per pianificare politiche di miglioramento legate al clima aziendale.”

Secondo il Direttore Generale BTM Luca Murazzano “Questo riconoscimento rappresenta un ulteriore significativo traguardo per il nostro istituto, poiché conferma BTM quale organizzazione solida, sostenibile e attenta al benessere delle Persone, in primis dei propri collaboratori. La soddisfazione e la partecipazione attiva di chi quotidianamente lavora in BTM al servizio dei tanti soci e clienti presenti nelle Comunità in cui la banca opera sono elementi fondamentali per creare valore per il Territorio ed affrontare il futuro su solide basi. L’impegno di BTM per la sostenibilità, l’economia civile e il miglioramento continuo del benessere aziendale e sociale resta al centro della nostra missione.”

Il riconoscimento Best Work Life®insieme al marchio d’impresa sostenibile Next Index® ESG confermano l’impegno di Banca Territori del Monviso verso un modello di cooperativa di credito che pone al centro le Persone, la sostenibilità, l’inclusività ed il futuro delle nuove generazioni. Tuttavia questi risultati rappresentano non già il traguardo finale, ma una tappa intermedia da cui ripartire con rinnovato slancio per ulteriori iniziative.

Banca Territori del Monviso è una banca di credito cooperativo che opera da oltre 70 anni nelle provincie di Cuneo e Torino, attualmente serve oltre 28.500 clienti e più di 10.000 soci. Con 20 filiali e un moderno Centro Servizi assicura l’accesso ai servizi bancari, finanziari ed assicurativi per 86 Comunità, in molte delle quali rappresenta l’unica realtà bancaria presente e fisicamente operativa.