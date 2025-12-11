Sabato 13 dicembre “Classical World Song & Latin Jazz” al Monastero della Stella a Saluzzo

Sabato 13 dicembre alle 21 al Monastero della Stella di Saluzzo (in piazzetta Trinità 4) l’associazione Antidogma Musica propone, con il sostegno in Artbonus della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, il concerto “Classical World Song & Latin Jazz” che unisce musica e arte dal vivo con l’esibizione del “Maurizio Di Fulvio Trio” e il live painting di Elisa Filomena.

Sul palco saranno presenti Maurizio Di Fulvio alla chitarra Alessia Martegiani alla voce e Ivano Sabatini al contrabbasso, mentre l’artista torinese Elisa Filomena dipingerà in diretta accompagnando lo spettacolo.

Il trio presenta un programma che attraversa atmosfere e culture diverse alternando choro brasileiro, tradizione napoletana, latin jazz e celebri brani internazionali.

Tra i pezzi in programma figurano “Retrato em branco e preto” di Antonio Carlos Jobim, “Fragile di Sting” , “’A vucchella” di Tosti, “Armando’s rumba” di Chick Corea, oltre a composizioni originali di Maurizio Di Fulvio come “Samba for Jobim”, “Django memoires” e Shaker.

A questi si aggiungono “Bachianinha” di Paulinho Nogueira, “I te vurria vasà” di Di Capua, “A felicidade” di Jobim “Besame mucho” di Consuelo Velazquez e “Isn’t she lovely” di Stevie Wonder.

Maurizio Di Fulvio chitarrista e compositore è considerato dalla critica uno degli interpreti più originali del panorama contemporaneo capace di combinare rigore formale europeo e improvvisazione afro latinoamericana con una cifra stilistica che unisce energia raffinatezza e richiami mediterranei.

Alessia Martegiani è una delle voci italiane più apprezzate a livello internazionale e vanta esperienze artistiche in Brasile oltre ad una solida formazione jazzistica.

Ivano Sabatini è un contrabbassista di grande esperienza che sa creare atmosfere calde e musicali alternando accompagnamento e interventi solistici.

Il concerto sarà impreziosito dalla presenza di Elisa Filomena artista torinese premiata a livello internazionale le cui opere hanno trovato spazio in musei e collezioni in Italia e all’estero. La sua pittura immediata e intensa nasce da fotografie del primo Novecento e si sviluppa senza disegno preparatorio con un tratto diretto e carico di tensione emotiva.

Biglietto 2 euro.

Prenotazioni sul sito: https://www.monasterodellastella.it/evento/classical-world-song-and-latin-jazz

Informazioni:

stampa.antidogmamusica@gmail.com

https://www.antidogmamusica.org/