Bordiga apre il nuovo negozio a Cuneo: eleganza, tradizione e restyling per un luogo dedicato alla qualità

Il restyling nasce dal desiderio di rinnovare gli spazi mantenendo uno stile riconoscibile, in linea con l’identità che da sempre caratterizza i prodotti Bordiga. Il nuovo punto vendita non sarà soltanto un luogo dove acquistare Vermouth, distillati e liquori, ma un ambiente in grado di raccontare — attraverso materiali, colori e atmosfere — l’eleganza e la qualità che contraddistinguono il marchio.

“La nostra storia è iniziata a Cuneo nel 1888 e qui continua ancora oggi”, afferma l’azienda. “Questo nuovo negozio rappresenta un passo importante per accogliere il pubblico in uno spazio che parla della nostra tradizione e della nostra visione per il futuro”.

In occasione dell’apertura, a tutti i clienti che effettueranno un acquisto da sabato 6 dicembre a mercoledì 24 dicembre sarà riservato un omaggio Bordiga, come ringraziamento e come simbolo dell’inizio di un nuovo capitolo nella storia della distilleria.

Nel mese di dicembre, il negozio è aperto con i seguenti orari:

- Da lunedì al venerdì: 8-12 / 13-17 - Sabato (13, 20 dicembre): orario continuato 10-19.

Per ulteriori informazioni: https://bordiga1888.it/