 / Economia

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Economia | 11 dicembre 2025, 13:00

Bordiga apre il nuovo negozio a Cuneo: eleganza, tradizione e restyling per un luogo dedicato alla qualità

Bordiga annuncia l’apertura del nuovo negozio a Cuneo, sabato 13 dicembre in Via Valle Maira 98, sede della storica distilleria.

Bordiga apre il nuovo negozio a Cuneo: eleganza, tradizione e restyling per un luogo dedicato alla qualità

 Il restyling nasce dal desiderio di rinnovare gli spazi mantenendo uno stile riconoscibile, in linea con l’identità che da sempre caratterizza i prodotti Bordiga. Il nuovo punto vendita non sarà soltanto un luogo dove acquistare Vermouth, distillati e liquori, ma un ambiente in grado di raccontare — attraverso materiali, colori e atmosfere — l’eleganza e la qualità che contraddistinguono il marchio. 

“La nostra storia è iniziata a Cuneo nel 1888 e qui continua ancora oggi”, afferma l’azienda. “Questo nuovo negozio rappresenta un passo importante per accogliere il pubblico in uno spazio che parla della nostra tradizione e della nostra visione per il futuro”. 

In occasione dell’apertura, a tutti i clienti che effettueranno un acquisto da sabato 6 dicembre a mercoledì 24 dicembre sarà riservato un omaggio Bordiga, come ringraziamento e come simbolo dell’inizio di un nuovo capitolo nella storia della distilleria. 

Nel mese di dicembre, il negozio è aperto con i seguenti orari: 

- Da lunedì al venerdì: 8-12 / 13-17 - Sabato (13, 20 dicembre): orario continuato 10-19.

Per ulteriori informazioni: https://bordiga1888.it/ 

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium