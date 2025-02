Racconigi si racconta con "Mafalda, la principessa triste"

In occasione della Festa della Donna, l'ufficio turistico di Racconigi propone una visita speciale alla residenza reale.

L'appuntamento è dedicato alla figura interessante e drammatica della Principessa Mafalda di Savoia.

Figlia di Vittorio Emanuele III e di Elena del Montenegro, visse un'infanzia spensierata a Racconigi dove, nelle lunghe estati, trascorreva il suo tempo in compagnia della famiglia e soprattutto dei suoi adorati animali. La si vedeva di tanto in tanto in giro per la città con il fratello e le sorelle per una passeggiata e qualche volta con la madre in visita agli asili e in gite educative. Racconigi le rese particolare onore proprio 100 anni fa quando, nel settembre del 1925, il Castello Reale accolse gli ospiti per il suo matrimonio con il Principe Filippo d'Assia. L'anno successivo, la città ebbe l'onore di accogliere la nascita del suo primogenito Maurizio. Se negli anni successivi la frequentazione di Racconigi divenne più sporadica, la Principessa non fu dimenticata. La tragica fine nell'agosto del 1944 nel campo di concentramento di Buchenwald ne ha reso la figura ancora più cara.

Non è quindi un caso che anche gli istituti superiori racconigesi abbiano dedicato a Mafalda di Savoia uno studio e la realizzazione di un cortometraggio.

Per conoscere meglio la “Principessa triste”, l'appuntamento è per domenica 9 marzo ore 11:30 e 14:45. I posti sono limitati e la prenotazione è consigliata.

Il calendario dell'ufficio turistico di Racconigi proseguirà poi in marzo con altri appuntamenti:

• domenica 16 marzo è in programma una gioco-visita per famiglie dedicata al tema dell'acqua: “La storia di Gocciolina”;

• domenica 30 marzo ci aspettano un tour in città dedicato al “Sistema delle acque” e una passeggiata naturalistica alla scoperta dei canti dei passeriformi