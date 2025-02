Il Santa Croce celebra la Festa della Donna: sabato 8 marzo l'appuntamento con lo chef stellato Ingallinera

In occasione dell’8 marzo l’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo si mobilita, con l’impegno di tanti professionisti e attiva alcune interessanti iniziative che sottolineano l’impego quotidiano nei confronti della donna.

L’ospedale S. Croce sarà illuminato di rosa dal 7 al 14 marzo a cura della Fondazione Ospedale Cuneo.

Sabato 8 marzo, dalle 9.30 alle 12, presso il salone di rappresentanza dell’ospedale (1 piano, ingresso da via Michele Coppino 26) lo chef stellato Fabio Ingallinera del ristorante “Il Nazionale” di Vernante si esibirà in uno show cooking, iniziativa che intende “dare corpo” al tema scelto per la Festa della Donna 2025 che sottolinea il rapporto cibo e salute (“Fai che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo”, scriveva Ippocrate).

La mattinata sarà aperta con il saluto del direttore generale Livio Tranchida e l’intervento del direttore della struttura complessa Ginecologia e Ostetricia e del dipartimento di Area Chirurgica Andrea Puppo. Porteranno il loro saluto anche i presidenti di Fondazione Ospedale Cuneo e delle associazioni di volontariato Lilt Cuneo, Donna per Donna, Ail sezione di Cuneo Paolo Rubino.

Lo show cooking sarà introdotto da Maria Cristina Da Pont, direttore facente funzione della struttura Dietetica e Nutrizione Clinica. Da sottolineare la partecipazione dei professionisti delle strutture di Ginecologia, Senologia, Chirurgia Plastica e Oncologia Chirurgica a disposizione per rispondere alle domande dei pazienti.

Il direttore generale Livio Tranchida: “Ancora una volta intendiamo dare sostanza a un evento significativo, sottolineando come al S. Croce team di specialisti pendono in carico quotidianamente la donna con interventi multidisciplinari. In particolare quest’anno, con la presenza di un testimonial d’eccezione come lo chef stellato Ingallinera, metteremo in luce il rapporto cibo e salute. L’impegno dei nostri professionisti, che ringrazio, proseguirà la settimana successiva con visite gratuite, in diverse discipline. Un ulteriore esempio di sinergia, disponibilità a fare squadra, in un ospedale che è sempre più a misura di donna”.

Fondazione Ospedale Cuneo anche quest'anno aderisce alle iniziative proposte dall'Azienda Ospedaliera in occasione dell'8 marzo per rimarcare la sua presenza sul territorio a favore della prevenzione legata all'universo femminile. “Oltre ad illuminare di rosa il nostro Ospedale - spiegano i vertici della Fondazione - a tutte le donne che accederanno alle visite gratuite presso il Centro Salute Donna offriremo un piccolo dono a significare la nostra vicinanza e l'attenzione che rivolgiamo alle tematiche di tutela della salute”.

Visite gratuite presso il Centro Salute Donna

Il secondo step dell’iniziativa è programmato la settimana successiva, dal 10 al 14 marzo, con visite gratuite presso il Centro Salute Donna del S. Croce, con ingresso diretto, senza impegnativa del curante, ma con prenotazione obbligatoria (tel. 0171/642360 dalle ore 16 alle 18 a partire da lunedi 3 marzo).

Il calendario prevede: visite ginecologiche dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 17; senologiche e di chirurgia plastica ricostruttiva (ricostruzione mammaria post intervento oncologico), dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 17; visite dermochirurgiche per lesioni cutanee sospette con possibilità di rimozione nevi (è prevista la presenza contemporanea di dermatologo e chirurgo) lunedì 10 marzo dalle ore 14.30 alle 18.10; visite di dietologia e nutrizione clinica dedicate all’alimentazione “sana” per la donna in gravidanza giovedì 11 marzo dalle ore 14 alle 17.