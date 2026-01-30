"Star – Scuola di Quartiere" si tuffa in piscina: a Bra un corso di nuoto per l'inclusione dei più piccoli

Contrastare la povertà educativa e offrire ai bambini nuove opportunità di crescita, apprendimento e socializzazione: è questo il cuore del progetto STAR – Scuola di Quartiere, un’iniziativa che amplia l’offerta educativa attraverso attività inclusive rivolte ai minori del territorio.

In questo contesto si inserisce l’avvio del corso di nuoto a costi agevolati, pensato per sostenere le famiglie e garantire a tutti i bambini l’accesso a una disciplina sportiva fondamentale. Le lezioni si svolgono presso le piscine comunali di Bra e vedono i partecipanti accompagnati dagli educatori del progetto e seguiti da istruttori qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante.

L’attività sportiva non rappresenta soltanto un momento di svago, ma assume un forte valore educativo e sociale. Un’opportunità concreta per garantire un accesso equo e diffuso allo sport, favorendo la partecipazione dei più giovani.

Il corso di nuoto si configura così come un’importante azione di ampliamento dell’offerta educativa, in linea con gli obiettivi del progetto STAR che mira a rispondere ai bisogni educativi emergenti e di contrastare le disuguaglianze.

Il progetto STAR – Scuola di Quartiere è realizzato dalla Cooperativa Lunetica, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Piero Angela, grazie al contributo della Fondazione CRT. Una sinergia tra scuola, terzo settore e fondazioni che dimostra come il lavoro di rete possa generare interventi concreti a favore delle nuove generazioni.