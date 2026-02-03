Ipercoop Cuneo, i dipendenti donano 800 euro a Cascina Pellegrino per le persone con disabilità

Il personale dell’Ipercoop di Cuneo ha consegnato ieri un assegno di 800 euro al Centro Diurno “Cascina Pellegrino” di Cervasca, - struttura che eroga attività educative, riabilitative, assistenziali ed inclusive in favore di persone con disabilità - del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese e gestita da un’ATI, di cui la cooperativa “Proposta 80” è la capofila.

La donazione è il risultato della raccolta solidale promossa ogni anno dai dipendenti del punto vendita in occasione delle feste natalizie, un’iniziativa ormai consolidata che coinvolge colleghe e colleghi di tutti i reparti e che viene destinata, di volta in volta, a una realtà del territorio attiva in ambito sociale e assistenziale.

Il contributo sarà utilizzato per l’acquisto di articoli di arredamento e dotazioni informatiche, a supporto delle attività quotidiane e dei percorsi educativi e riabilitativi rivolti agli ospiti che frequentano la struttura “Cascina Pellegrino”.

Per l’Ipercoop di Cuneo si tratta della seconda donazione in favore di questo Centro Diurno, già beneficiario di un’analoga iniziativa nel 2022, a testimonianza del legame e della conoscenza diretta del valore del lavoro svolto sul territorio dalla struttura e dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

Alla consegna dell’assegno erano presenti Giulia Manassero, direttore del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, Elena Menardi, referente del Servizio Centri Diurni del Consorzio, Flavio Degioanni presidente della Cooperativa “Proposta 80”, Roberta Testa responsabile dei Centri Diurni per la Cooperativa “Proposta 80”, Michela Isaia, Referente della struttura “Cascina Pellegrino” ed un gruppo dei suoi ospiti e operatori.

Per l’Ipercoop di Cuneo hanno partecipato il direttore Pasquale Vaccargiu e i dipendenti Antonella Scarcello e Marta Bresolin, insieme ad altri colleghi del punto vendita.

Pasquale Vaccargiu, direttore dell’Ipercoop di Cuneo, commenta:

“Anche quest’anno la raccolta solidale natalizia è stata un gesto sentito e partecipato da tutto il nostro staff. La scelta di sostenere Cascina Pellegrino nasce dalla conoscenza diretta del valore del lavoro che qui viene svolto ogni giorno a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. È una dimostrazione concreta di come l’impegno e la sensibilità di tutte e tutti i dipendenti possano tradursi in un aiuto reale per il territorio in cui operiamo”.

Giulia Manassero, direttore del Consorzio Socio-Assistenziale Cuneese, dichiara:

“Siamo molti contenti che i dipendenti di Nova Coop abbiamo nuovamente deciso di destinare la somma raccolta tramite la loro lotteria al nostro Centro Diurno Cascina Pellegrino di Cervasca. Il ringraziamento è ancora più sentito, visto che si tratta della seconda volta in pochi anni. Le somme saranno utilizzate per acquisti di materiali e dispositivi, volti a massimizzare il benessere delle persone che seguiamo. Un ulteriore tassello al percorso che stiamo facendo come centri diurni della provincia di Cuneo, da alcuni anni a questa parte, per migliorare la qualità del servizio in un’ottica di qualità della vita delle persone con disabilità, come anche richiesto dalla recente riforma sulla disabilità.

Flavio Degioanni, Presidente della Cooperativa “Proposta 80”, aggiunge:

“Questo contributo non rappresenta solo un sostegno economico, ma un prezioso riconoscimento del lavoro quotidiano svolto accanto alle persone con disabilità, a testimonianza di un legame profondo e indissolubile tra il Centro e il suo territorio”.