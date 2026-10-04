Saluzzo, cordoglio per la maestra Liliana Sepa in Galfrè

Si svolgeranno martedì mattina alle 10, nella chiesa di San Bernardino, i funerali di Liliana Sepa in Galfrè, mancata all’età di 88 anni all’ospedale di Saluzzo nella notte tra sabato e domenica.

Maestra elementare in pensione, aveva insegnato in vari paesi della provincia e del Saluzzese per concludere poi la sua carriera alle elementari Pivano di Saluzzo.

Terminata l’attività scolastica si era dedicata al volontariato, in particolare era stata tra le promotrici del Centro di Aiuto alla Vita della diocesi di Saluzzo, ruolo che ha svolto per molti anni con generosità e discrezione.

Lascia il marito Gianni Galfrè, i figli Antonio con Luisa e Chiara con Franco, la sorella Anna Maria, gli amati nipoti Giovanni con Francesca, Maddalena, Andrea, Marilù, Beniamino e Davide, la pronipote Emilia.

Il rosario lunedì 5 ottobre alle 18 in duomo a Saluzzo.

I funerali a San Bernardino, martedì 6 ottobre alle ore 10, con partenza dall’Ospedale Civile alle 9.45.

