Riportato in canile dopo una settimana, Juke cerca casa. Il Rifugio "La Cuccia" di Cevasca: "Manca il rispetto, verso tutto e tutti, adottate con serietà"

Adottare un animale domestico è un impegno per la vita. Lo sanno bene i volontari dei diversi canili e gattili che accolgono ogni giorno e tutto l'anno animali abbandonati, persi, feriti o rimasti senza padrone.

Li curano, insegnano loro a fidarsi nuovamente degli umani e poi cercano loro una nuova casa e una famiglia che possa amarli.

Troppo spesso, però, le adozioni vengono fatte con leggerezza e cani e gatti vengono "rispediti al mittente". I motivi sono molteplici: siamo allergici, richiede impegno, non riusciamo ad organizzare le vacanze.

La lista sarebbe davvero lunga e purtroppo è successo di nuovo. Questa volta è toccato a Juke, Circeco dell'Etna, ospitato presso il "Rifugio la Cuccia" di Cervasca.

"Siamo davvero all'esasperazione, ennesimo cane che torna in canile dopo 7 giorni in famiglia - spiegano dal rifugio -.Ci hanno detto che il cane è bravissimo, ma a causa sua la loro routine quotidiana è cambiata e non riescono a gestire lo stress. 'Inutile tenerlo per troppo tempo e farlo affezionare se poi dobbiamo riportarlo indietro'. Sarà che i 15 giorni di affido provvisorio vengono visti come un "soddisfatti o rimborsati". Sarà che forse non tutti sanno che un cane ti cambia la vita. Sarà che ormai l'essere superficiali è una caratteristica sempre più comune. Sarà che manca il rispetto, verso tutto e tutti, ma ultimamente è una situazione sempre più frequente, non a causa del comportamento dei cani ma bensì della superficialità e mancanza di empatia degli adottanti. Quando si adotta un cane avviene inevitabilmente un cambiamento di vita per entrambe le parti, si tratta di un nuovo rapporto tra due esseri viventi e senzienti. Ci vuole tempo per entrare in sintonia e conoscersi, anche con il cucciolo più buono del mondo".

Così ora Juke è tornato al rifugio e cerca una nuova famiglia e questa volta che sia per sempre.

Rilanciamo l'appello, sperando che possa portare a un'adozione consapevole.

Juke è castrato, sano, nato nel 2022, pesa 14 chili, va d'accordo con con adulti, bambini e cani femmina, no gatti. Dolcissimo e perfetto in appartamento.

Per info: Carla 331 328 4458

Ricordiamo sempre che i cani sono parte integrante della famiglia, dunque CATENA, BOX, CANTINA/GARAGE e SOLO GIARDINO non sono ammessi.

Vi aspettiamo al "Rifugio la Cuccia", via Luigi Einaudi 50, Cervasca (CN), Piemonte.