Manta dà il benvenuto al nuovo parroco don Silvio Peirano

Dopo il commiato di don Beppe Arnaudo, Manta si apre a una nuova stagione pastorale accogliendo con entusiasmo don Silvio Peirano, chiamato dal vescovo Cristiano Bodo a guidare una delle parrocchie più attive del territorio.

Nel pomeriggio di domenica 12 ottobre, la comunità mantese si è ritrovata sul sagrato della chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli per accogliere il nuovo parroco e partecipare alla sua prima messa, un momento che ha unito fede, amicizia e calorosa partecipazione.

Ad attendere don Silvio c’erano numerosi fedeli, il vescovo Cristiano Bodo, il sindaco Ivana Casale con il vice Pierfranco Margaria, le autorità civili e militari, i membri del Consiglio pastorale, gli animatori, i ragazzi dell’oratorio, la cantoria e tutti coloro che si impegnano nelle attività della parrocchia e della scuola dell’infanzia, strettamente legata alla chiesa locale. Presenti anche i sindaci Silvano Dovetta di Venasca e Giovanni Fina di Melle, i paesi della valle Varaita dove don Silvio ha prestato servizio prima di approdare a Manta.

Il sindaco Ivana Casale, accogliendo don Silvio fuori dalla chiesa secondo il cerimoniale previsto per l’ingresso di un nuovo parroco, ha detto dandogli del tu: “Hai detto che non avevi la forza eccezionale di don Beppe. Da parte di tutta la comunità desidero dirti che noi vogliamo che tu sia semplicemente don Silvio, con la tua storia, i tuoi modi di fare le tue fragilità e la tua fede. Vogliamo apprezzare questo e siamo pronti ad accoglierti così. La nostra comunità parrocchiale oggi è pronta ad accoglierti così come si fa in una grande famiglia che saprà sicuramente sostenerti ascoltarti e accompagnarti giorno dopo giorno con tanto entusiasmo. Benvenuto don Silvio!”.

Alla messa hanno preso parte anche don Roberto Bruna, parroco di Busca e don Oreste Franco, vicari generali della diocesi di Saluzzo, padre Giuliano Selti del convento di San Bernardino di Saluzzo, don Mario Peirano, don Cornelio Barra, vicario di Verzuolo, don Silvio Sartore parroco di Sampeyre e dei paesi dell’alta valle Varaita, don Marco Casalis da Piasco, don Marco Tallone, don Enzo Marsengo e don Tonino Arnaudo.

Don Silvio Peirano, 69 anni, ha intrapreso la vocazione sacerdotale in età adulta, a 36 anni. Dopo i voti, è stato viceparroco nella parrocchia di Maria Ausiliatrice di Saluzzo dal 1992 al 1994, quindi parroco a Envie dal 1994 al 2007, a Revello dal 2007 al 2018 e, fino ad oggi, delle fraternità di Venasca, Isasca e Melle.

Durante l’omelia, dopo la lettura del Vangelo, don Silvio ha parlato ai fedeli dicendo: “L’umiltà e il ringraziamento sono valori fondamentali: è importante restare umili e riconoscenti per il dono della fede. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le persone e alle realtà che ho incontrato prima di arrivare qui a Manta. Ora, iniziando il mio cammino in questa comunità parrocchiale, mi metto con gioia e disponibilità al servizio di tutti. Non essendo più di giovane età, posso dire di avere una buona esperienza maturata nel tempo. Questo paese è vivace e attivo, soprattutto grazie all’entusiasmo dei giovani e alla presenza di numerose associazioni. Mi impegnerò al massimo per dare continuità al percorso avviato, valorizzando e coordinando queste realtà così attive e vitali”.

Al termine della celebrazione, don Silvio è stato festeggiato dai presenti in un momento conviviale, suggellando così l’inizio di una nuova fase di dialogo, ascolto e partecipazione nella vita della comunità parrocchiale.