Attualità | 14 ottobre 2025, 08:37

Parte oggi nelle farmacie di tutto il Piemonte la vaccinazione contro l'influenza

Possibile effettuare il vaccino anti Covid, anche in abbinata a quello antinfluenzale

Parte oggi, martedì 14 ottobre, nelle farmacie di tutto il Piemonte, la vaccinazione contro l’influenza, come anticipato nelle scorse settimane.

I cittadini che intendono vaccinarsi possono pertanto rivolgersi direttamente nelle farmacie aderenti presenti sul territorio (riconoscibili dalla locandina in allegato e disponibili sul sito www.quifederfarma.it).

A chi è consigliata la vaccinazione

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata ed offerta gratuitamente tra le varie categorie ai cittadini di età pari o superiore a 60 anni, donne in gravidanza (qualunque trimestre) e nel postpartum, medici e personale sanitario, soggetti a rischio e loro familiari, personale delle forze dell’ordine.

Ancora una volta le farmacie tutte, comunali e private, sono a disposizione delle istituzioni e dei cittadini per offrire un servizio puntuale e rispondente alle necessità di ciascuno”, dichiarano i vertici di Federfarma.

L'abbinata anti influenza e Covid

Si ricorda che è possibile effettuare in farmacia il vaccino anti Covid, anche in abbinata al vaccino antinfluenzale.

