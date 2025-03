Cavallerleone recede dall’associazione Octavia e dalle Terre dei Savoia

Il Consiglio comunale di Cavallerleone, nella seduta di venerdì sera 28 febbraio, ha deliberato a maggioranza la recessione dall’associazione di Comuni Octavia e dal consorzio turistico “Le Terre dei Savoia”.

Per quanto riguarda Octavia la decisione era nell’aria già da qualche tempo.

“Non è mai stato approvato uno statuto e manca – spiega il sindaco di Cavallerleone Marcellino Peretti - un regolamento che nei definisca finalità e ruolo di Octavia. I segretari comunali lo hanno fatto notare a noi sindaci in più occasioni. Senza una definizione chiara di queste funzioni è come far parte di una bocciofila o poco più”.

“Anche per ciò che concerne Le Terre dei Savoia vale più o meno la stessa considerazione. Che ci stiamo a fare – si interroga retoricamente Peretti - in un consorzio dove, giocoforza, a fare la parte del leone saranno sempre i centri maggiori? Si fa un gran parlare di piccoli Comuni ma all’atto pratico questi vengono sempre schiacciati, utili solo a foraggiare interessi e logiche che li sovrastano. Le cifre che destinavamo per aderire queste due realtà non sono enormi, ma comunque importanti per realtà piccole come la nostra. Per questo, non avendo avuti riscontri, abbiamo preferito chiamarci fuori e destinarle ad altri scopi”.

L’ associazione Octavia, sorta nel 2016 per volontà dell’allora sindaco di Manta, Mario Guasti, contava fino a pochi giorni fa 17 Comuni a cavallo tra il Saluzzese e il Saviglianese, scesi ora a 16 con la fuoriuscita di Cavallerleone.

Octavia è alla ricerca di una propria identità e non sta attraversando una fase facile, considerando che la scorsa settimana non è stato possibile raggiungere un’intesa sul nome del nuovo presidente.

Matteo Morena, giovane sindaco di Cardè e responsabile del movimento giovanile provinciale di Forza Italia che aveva manifestato l’intenzione di voler lasciare per varie ragioni, è stato invitato a rimanere al suo posto di presidente per altri tre mesi in attesa che si trovi un accordo sul nome del suo successore.

In predicato sembrava esserci la sindaca di Faule Chiara Boretto, ma una serie di vetri contrapposti ha fatto sì che l’assemblea dei sindaci, riunita a Scarnafigi, si sciogliesse con un nulla di fatto.