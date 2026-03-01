Panta Rei: tre nuove serate sul referendum a Moretta, Cavallermaggiore e Mondovì

Dopo gli incontri della scorsa settimana a Beinette e Cuneo, Panta Rei prosegue il ciclo di serate dedicate al Referendum 2026 sulla giustizia. Due appuntamenti partecipati, con un clima concreto: persone attente, interventi puntuali, domande “di sostanza”. È proprio questo il punto: offrire a chi vuole informarsi un momento chiaro, senza slogan, per capire cosa prevede la riforma e quali effetti può avere sul sistema giudiziario.

Panta Rei desidera anche ringraziare il presidente della provincia, Luca Robaldo, per la presenza e l’attenzione dimostrata, e l’assessore regionale Marco Gallo, che ha voluto portare il proprio contributo alla serata di Cuneo.

Al centro degli incontri c’è il tema “La Giustizia al voto: scenari, prospettive e ragioni del Sì”, con un taglio divulgativo e orientato ai contenuti. Intervengono l’avv. Maurizio Paoletti, vicepresidente di Panta Rei, con cenni storici e un focus sul CSM, e l’avv. Carla Sapino, che affronta la separazione delle carriere e l’evoluzione delle posizioni di politica e magistratura negli anni. Modera Guido Giordana, segretario di Panta Rei.

L’incontro di Cuneo ha visto tra gli interventi, anche quello del Dott. Luciano Tarditi che ha voluto dare la sua adesione al Comitato del SÌ di Panta Rei e parteciperà quale relatore al alcuni dei prossimi convegni.

L’illustre magistrato vanta un autorevole curriculum giudiziario, che tra i tanti incarichi ricoperti, lo ha visto quale, abilitato alla professione forense, funzionario direttivo del Ministero degli Interni, giudice istruttore e poi GIP presso il Tribunale Penale di Alba, Presidente FF del Tribunale di Alba, reggente delle Procure della Repubblica di Alba, Saluzzo e Tortona, nonchè applicato alla Procura di Tempio Pausania (SS), Sostituto Procuratore della Repubblica di Asti fino al 2021, data di quiescenza col grado di Consigliere di Cassazione, applicato presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Torino per la criminalità organizzata, consulente del Ministero dell'Ambiente, consulente Commissione Parlamentare di inchiesta sul traffico di rifiuti.

Moretta – lunedì 2 marzo, ore 20.30

Ristorante Villa Salina, Via Santuario 25. Presenzieranno e interverranno anche l’on. Aldo Mattia e l’on. Fabrizio Comba; introduce l’arch. Federica Barbero, consigliere regionale del Piemonte.

Cavallermaggiore – mercoledì 4 marzo, ore 20.30

Sala Incontri, Via Turcotto 2. Introduce Paolo Barabesi, consigliere di Cavallermaggiore; presenzierà l’arch. Federica Barbero.

Mondovì – venerdì 6 marzo, ore 20.30

Sala Conferenze del Museo della Ceramica, Piazza Maggiore 1. Introducono l’avv. Pietro Danna (consigliere provinciale di Cuneo), l’avv. Francesco Hellmann (consigliere del Comune di Scarnafigi) e il geom. Giampiero Caramello, vicepresidente del Comitato Cittadini per il Sì; presenzierà l’arch. Federica Barbero.