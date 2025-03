Oggi a Cuneo una manifestazione di Azione in sostegno all’Europa e all’Ucraina con altre forze politiche

Nella giornata di venerdì 28 febbraio il Segretario Provinciale di Azione Giacomo Prandi, raccogliendo l’appello nazionale di Carlo Calenda, ha esortato le forze politiche, associazioni e personalità europeiste della Granda a scendere questa domenica in piazza a Cuneo per manifestare per un’Europa unita e un’Ucraina libera, al fianco del coraggio del Presidente Zelensky dopo i comportamenti gravi ed inaccettabili tenuti da Donald Trump nei suoi confronti. In poche ore dall’appello di Azione hanno aderito il Partito Democratico, Italia Viva, Più Europa, Radicali Italiani, Drin Drin, F.I.A.P, Orizzonti Liberali, Renew Europe Piemonte e il Movimento Federalista Europeo che oggi, domenica 2 marzo alle 17:00 a Cuneo, davanti al monumento del Parco della Resistenza, manifesteranno per un’Europa Unita ed un’Ucraina libera contro le inaccettabili comportamenti di Trump e Putin.