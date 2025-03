KIA EV3 e Gemini Project: innovazione, confort e benessere alla guida

La mobilità elettrica consente di risparmiare e di avere un mondo più pulito. È questo il credo di tutte le aziende che da tempo sono impegnate a sviluppare modalità per il risparmio energetico e la riduzione di emissioni inquinanti nell’aria.

Un credo che accomuna Kia Vento e Gemini Project.

Kia Vento è la concessionaria Kia ufficiale di Cuneo, una realtà che da trent’anni è un punto di riferimento nel settore automotive in Piemonte. La casa costruttrice sud-coreana da anni è impegnata nello sviluppo di vetture ibride e 100% elettriche e Kia Vento ha totalmente abbracciato il progetto e l’obiettivo di diffondere la mobilità elettrica. La Kia EV3 ne è un esempio lampante. È l’ultimo modello full electric lanciato sul mercato ed è un’auto che per le sue caratteristiche sta riscrivendo le regole della mobilità.

Gemini Project, azienda di Bra nata nel 1988, ha iniziato la sua attività nel settore del trattamento dell’aria. Da metà anni ’90 ha allargato la propria area di business al settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili, progettando e installando impianti innovativi di ogni dimensione per il riscaldamento e il raffrescamento di edifici civili e industriali. Nel 2007 ha ulteriormente ampliato la propria attività progettuale e operativa in questo ambito, dedicandosi sia alla realizzazione di impianti fotovoltaici, sia all’applicazione di soluzioni integrate, finalizzate all’ottimizzazione del risparmio energetico negli edifici.

Kia Vento e Gemini Project erano dunque destinate a incontrarsi. La concessionaria di Cuneo ha voluto coinvolgere Gemini Project in un esperimento, per ricevere un feedback sull’utilizzo di Kia EV3. È stato proposto a Giancarlo Scarzello, amministratore delegato della società braidese, di utilizzare la Kia EV3 per due settimane.

“L’utilizzo di Kia EV3 mi ha dato fin sa subito splendide sensazioni” ha raccontato Scarzello “soprattutto per la sua guida armonica e silenziosa”. “L’auto si è inserita molto bene all’interno della nostra quotidianità, sposando perfettamente la filosofia della nostra azienda. La gestione della ricarica dell’auto è stata molto semplice, naturale e friendly. Da qualche mese abbiamo installato una colonnina di ricarica all’interno del nostro stabilimento ed è stato molto naturale abituarci a questa procedura”. “Ciò che ho apprezzato di più” ha ancora aggiunto l’AD di Gemini Project “sono stati comfort, tecnologia e bellezza. Tre parole che contraddistinguono la Kia EV3? Armonia, bellezza e social”.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.kiavento.com