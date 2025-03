Azione esprime perplessità sulla partecipazione e promozione della Consulta Giovanile di Cuneo a una manifestazione politica

“È con sorpresa che prendiamo atto della recente partecipazione e della relativa pubblicità sui propri canali social istituzionali della Consulta Giovanile del Comune di Cuneo a una manifestazione tenutasi in data 1 marzo scorso, insieme a organizzazioni e movimenti di matrice socio-politica, quali i sindacati e il Coordinamento Pace e Disarmo. – dichiara Andrea Calosso, coordinatore provinciale degli Under30 per Azione -. Il nostro timore è che, aderendo a un evento promosso anche da organizzazioni pubblicamente schierate su un determinato concetto, la Consulta abbia trascurato la necessità di mantenere una posizione neutrale su questioni delicate, come quella della pace, che toccano sensibilità diverse. Questo appare lontano dai principi di imparzialità e rappresentatività che dovrebbero contraddistinguere un organo istituzionale destinato a rappresentare tutte le istanze giovanili del territorio. L'indipendenza della Consulta è un valore fondamentale, poiché essa è chiamata a rappresentare tutti i giovani, senza discriminazioni politiche, ideologiche o geografiche".

"Qualsiasi scelta - proseguono da Azione - che possa essere percepita come una presa di posizione favorevole a determinate fazioni politiche mina la credibilità e l'integrità dell'organo stesso, compromettendo il ruolo di mediazione e confronto che dovrebbe svolgere. Chiediamo pertanto chiarimenti da parte dell'ente riguardo le motivazioni alla base di questa decisione e su come intenda garantire che tutte le voci giovanili possano essere adeguatamente ascoltate e rispettate. La neutralità è un principio imprescindibile per qualsiasi organismo che ambisce a essere un punto di riferimento per una pluralità di opinioni, e ci auguriamo che venga preservato in futuro. Come Azione Under 30 Cuneo, - conclude Calosso - realtà giovanile recentemente costituitasi a seguito dei congressi provinciali, regionali e nazionali, desideriamo inoltre comunicare la nostra disponibilità a un incontro con la Consulta per comprendere meglio le sue modalità operative e per avviare un dialogo costruttivo. Crediamo nella partecipazione attiva e nel confronto aperto, con l’obiettivo di rendere Cuneo una città sempre più a misura dei giovani".