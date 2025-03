Proprietà intellettuale e "design thinking": il doppio appuntamento formativo a Cuneo

A Cuneo proseguono e si arricchiscono gli eventi lanciati dal progetto “Insieme per un’idea”. Sabato 22 marzo gli spazi Plin del Rondò dei Talenti ospiteranno due incontri formativi gratuiti rivolti a innovatori, giovani e imprenditori. Se, da una parte, la mattinata sarà dedicata alla tutela della proprietà intellettuale e della creatività, nel pomeriggio ci sarà invece spazio per gli strumenti del design thinking volti allo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali.

Il primo appuntamento, in programma dalle 9.30, è promosso dalla Camera di Commercio di Cuneo e offrirà un approfondimento sugli strumenti di protezione delle invenzioni. Durante l’incontro, dal titolo “A difesa delle proprie invenzioni”, interverrà Simone Gallo, mandatario marchi italiani e dell’Unione Europea presso Jacobacci & Partners. Durante la sessione saranno analizzate le diverse forme di protezione – marchi, brevetti, design e copyright – e illustrate le opportunità che questi strumenti offrono per valorizzare e difendere le proprie idee. Verranno inoltre approfonditi i recenti sviluppi normativi e presentati casi concreti, con uno spazio dedicato al confronto con i partecipanti.

«Obiettivo dell’incontro - spiega Gallo - è quello di sensibilizzare gli aspiranti imprenditori sull’importanza dell’innovazione e della sua tutela. È fondamentale far comprendere come un’idea possa costituire un asset valorizzabile sul mercato e quindi meritevole di protezione. Le statistiche EUIPO dimostrano come le imprese che investono in proprietà intellettuale ottengono un reale e significativo vantaggio competitivo».

Dopo la pausa pranzo, il focus si sposterà sulla parte di ideazione con l’incontro “Progettare impresa con gli strumenti del design thinking”, condotto da Roberta Destefanis, systemic designer con esperienza in innovazione e sostenibilità. Attraverso metodologie pratiche e strumenti intuitivi, i partecipanti potranno scoprire come applicare il design thinking alla pianificazione e alla sperimentazione di nuovi modelli di business. Destefanis, che ha collaborato con realtà come l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Slow Food e SocialFare, guiderà il pubblico in un percorso di esplorazione delle strategie più efficaci per trasformare un’idea in un progetto concreto.

Entrambi gli incontri sono ad ingresso libero e partecipazione gratuita. Per prendere parte agli eventi è sufficiente iscriversi al modulo dedicato . Se non lo si è ancora fatto, è necessario iscriversi al progetto per assicurarsi un posto ed essere aggiornati sugli eventi futuri.

Il progetto Insieme per un’idea intende portare la cultura dell’imprenditorialità tra i giovani del territorio di Cuneo e dell’Unione Montana Valle Stura, coinvolgendo scuole e centri di aggregazione, individuando i possibili imprenditori di domani e offrendo loro un percorso di supporto concreto. È promosso dal Comune di Cuneo in partenariato con la Fondazione WellFARE Impact – Ente del Terzo Settore, l’Unione Montana Valle Stura, la Camera di Commercio di Cuneo, Confindustria Cuneo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, e Plin Impresa Sociale e finanziato da ANCI in seno all’avviso pubblico Giovani e Impresa (a sua volta sostenuto economicamente dal Dipartimento delle Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale).