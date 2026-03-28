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Attualità | 28 marzo 2026, 10:55

Premio Roddi: aperte le iscrizioni all’edizione 2026

Un appuntamento che ogni anno celebra la bellezza della parola scritta e la forza espressiva della poesia, dando spazio a voci diverse e a nuove sensibilità poetiche

Premio Roddi: aperte le iscrizioni all’edizione 2026

Gli organizzatori annunciano l’apertura del bando della XXXI edizione del Premio Roddi. Un appuntamento che ogni anno celebra la bellezza della parola scritta e la forza espressiva della poesia, dando spazio a voci diverse e a nuove sensibilità poetiche.

Il Premio è aperto a tutti e accoglie opere in lingua italiana, piemontese e nelle lingue minoritarie della nostra regione. Sono previste sezioni dedicate a bambini, ragazzi e adulti, oltre a premi speciali per opere collettive realizzate in ambito scolastico.

Scadenza per l’invio delle opere: 10 maggio 2026

Premiazione: 30 agosto 2026, ore 16:30 – Roddi

La partecipazione è gratuita e le poesie dovranno essere inedite e non premiate in altri concorsi. Le opere selezionate dalla giuria saranno pubblicate nell’antologia ufficiale del Premio.

È possibile partecipare direttamente dal sito ufficiale, compilando l’apposito form di iscrizione e consultando il bando completo.

QUI IL BANDO

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