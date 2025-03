4 cose da sapere sull’assicurazione mutuo

Il mutuo, anche se sarebbe più corretto parlare di mutuo ipotecario, viene definito nel modo seguente da parte della Banca d'Italia, all'interno di una delle sue guide:

“Il mutuo ipotecario è un finanziamento a medio lungo termine, che in genere dura da 5 a 30 anni. Di solito il cliente riceve l’intera somma in un’unica soluzione e la rimborsa nel tempo con rate di importo costante o variabile. Serve per acquistare, costruire o ristrutturare un immobile, in particolare la casa di abitazione.”

In virtù di queste sue particolari caratteristiche, risulta la formula maggiormente diffusa tra quelle di credito immobiliare specifiche per i consumatori.

La maggior parte delle realtà creditizie richiede la stipula di un'assicurazione ad hoc, la quale appare necessaria o comunque determinante per ottenere il finanziamento. Scopriamo insieme qualcosa di più.

Il meccanismo alla base dell'assicurazione mutuo

Come funziona, dal punto di vista pratico, l’assicurazione mutuo? Per capirlo occorre sapere di cosa si tratta. Con tale termine si fa riferimento a una polizza che ha come fine quello di tutelare da eventuali imprevisti di varia natura sia la banca che il soggetto che richiede il finanziamento.

Tali situazioni sono inerenti principalmente il puntuale pagamento delle rate stabilite durante la fase contrattuale, ma possono essere aggiunte delle coperture ulteriori che fungono da garanzia, come ad esempio quelle relative ai danni all'immobile oppure l'invalidità permanente dell'individuo.

Un'altra garanzia particolarmente apprezzata da parte delle banche nonché funzionale al mutuatario è quella scoppio e incendio; interviene al verificarsi di fenomeni di natura ignifuga.

È obbligatoria?

In alcune circostanze l'assicurazione sul mutuo si rivela a tutti gli effetti obbligatoria: è questo il caso, in particolar modo, della polizza scoppio e incendio, la quale viene richiesta da tutte le banche come forma di tutela.

La stessa cosa non si può affermare per le altre coperture, che dunque non sono obbligatorie seppur consigliate, questo nell'ottica di predisporre un’ulteriore sicurezza dal punto di vista finanziario.

Non ci stancheremo mai di ripetere che la polizza mutuo è una protezione non solo per la banca ma anche per chi sottoscrive il finanziamento: non andrebbe perciò vista come una spesa che “tocca fare” quanto piuttosto come una formula a garanzia di entrambe parti, una sorta di ombrello sotto cui ripararsi.

Chi può sottoscrivere una polizza mutuo e quando

A poter sottoscrivere questa soluzione assicurativa è qualsiasi persona decida o voglia dotarsi di un mutuo. Non esiste un’assicurazione mutuo di per sé più valida di un'altra: la cosa migliore è valutare caso per caso l'insieme di coperture più adatte.

Nulla vieta di conseguire la predisposizione della polizza oltre che durante l'accensione del mutuo persino dopo, quando si è già ottenuto il finanziamento ma si desidera comunque essere certi che tutto fili per il verso giusto.

Cosa succede se si estingue il mutuo in anticipo

E se il finanziamento viene saldato prima del previsto? Cosa accade per quanto concerne l'assicurazione? Dipende dal contratto che si è firmato.

Alcune compagnie garantiscono il rimborso al contraente del premio che non è stato ancora goduto, seppur con l'applicazione al netto di un'aliquota fiscale pari al 22,5%. Inoltre, il soggetto che ha sottoscritto il mutuo dovrà rilasciare un'apposita autorizzazione.