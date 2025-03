Lavoratori postali, Alessandro Romano confermato alla guida della Slp Cisl

Il nuovo direttivo ha rieletto Alessandro Romano segretario, affiancato da Veronica Chiabò come segretario aggiunto e Rossella Garnero come segretario organizzativo

Ieri, 5 marzo, si è svolto al Ristorante La Bottera a Riforano il 9° Congresso della SLP Cisl Cuneo, il sindacato dei lavoratori postali. La SLP è la sigla maggioritaria in tutta la provincia di Cuneo, in Piemonte e a livello nazionale. Lo slogan del congresso è stato "Identità e partecipazione, una storia che continua".

Al termine del congresso, il nuovo direttivo ha rieletto Alessandro Romano segretario, affiancato da Veronica Chiabò come segretaria aggiunta e Rossella Garnero come segretaria organizzativa. Il presidente del congresso è stato Bruno Bartone, segretario SLP Cisl Piemonte. Romano, 46 anni, dipendente postale dell’ufficio DTO (Divisione Territoriale Operativa), ricopre il ruolo di segretario generale dal 18 luglio 2023.

I congressi rappresentano momenti fondamentali per iscritti, delegati, attivisti, operatori e dirigenti, occasioni di bilanci e riflessioni su quanto realizzato e su quanto resta da fare per essere sempre più vicini alle persone. È anche il momento in cui vengono tracciate le linee guida per i prossimi quattro anni.

La riunione è iniziata con la relazione di Alessandro Romano, che ha sottolineato le sfide che l’Azienda Poste sta affrontando. In particolare Romano, nella sua relazione, ha trattato svariati punti tra cui: salute e sicurezza, digitalizzazione ed intelligenza artificiale, lotta contro le discriminazioni di genere ed azioni in favore di una maggiore inclusività saranno solo alcuni dei temi al centro del confronto. Nella relazione il Segretario è entrato nel vivo anche sugli aspetti propri del settore, quali gestione degli uffici postali, dei settori amministrativi e dei centri logistici e di recapito e il rinnovo contrattuale. Romano ha ringraziato il Segretario generale Solavagione Enrico e la sua Segretaria per la vicinanza e per il grande protagonismo nella Cisl in questa provincia.

Era presente e ha preso la parola la componente di segreteria dell’Ust Tiziana Mascarello, in rappresentanza del segretario generale Ust Cuneo, Enrico Solavagione, che a causa di impegni istituzionali non ha potuto partecipare.

Nel suo intervento, Tiziana Mascarello ha fornito una panoramica su temi di grande attualità, trattando questioni come l’Europa, il conflitto in Ucraina e quello tra Israele e Hamas, la piaga dei femminicidi e gli infortuni sul lavoro. Ha messo in evidenza la posizione della Cisl su questi temi, sottolineando l’importanza dell’impegno del sindacato nel difendere i diritti e la sicurezza dei lavoratori, nonché nel promuovere politiche che possano contribuire a risolvere tali problematiche sociali.

Ha dichiarato: “la CISL in questi anni ha scelto di essere un sindacato vicino alle persone, un sindacato che ha fatto scelte talvolta scomode! Un sindacato che ha detto dei no, ma che li ha motivati, scegliendo sempre di più di fare il proprio lavoro, rimanendo seduto ai tavoli, trattando a testa alta e, passo dopo passo, portando a casa risultati concreti.

Nel confronto con il Governo, la CISL non si è mai sottratta al dialogo, tenendo i tavoli con responsabilità e non facendo inutili e irresponsabili dichiarazioni o incitazioni alla “rivolta sociale”, ribadendo in tutte le istanze che lo sciopero è un’arma preziosa che va usata con parsimonia e non va vanificata né depotenziata.

Questo importante e costruttivo atteggiamento ci ha permesso di arrivare a una finanziaria di 30 miliardi, di cui 18 destinati a famiglia e lavoro, al miglioramento delle aliquote IRPEF, alla riduzione della cuneo fiscale e all’aumento dei capitoli di spesa sulla sanità”.

Altro passaggio dell’intervento è stato dedicato alla legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale: “lavorando alacremente, abbiamo raccolto le firme necessarie per presentare una legge di iniziativa popolare. È importante che i lavoratori di un’azienda abbiano voce in capitolo sulle attività di governance, sulle dinamiche finanziarie ed organizzative, sulle discussioni salariali, sul miglioramento della sicurezza produttiva e sulla partecipazione agli utili”.

Inoltre, la Segretaria ha dichiarato: “sulla transizione energetica si sono fatte battaglie ideologiche. La verità è che non siamo ancora pronti, non ci sono strumenti e risorse sufficienti che ci portino al completo passaggio alle vetture elettriche. Dobbiamo puntare a un patto sociale serio che ci permetta di fare sindacato al meglio delle nostre potenzialità, stando con i piedi ben saldi a terra insieme ai nostri associati”.

L’intervento si è concluso con un ringraziamento a tutti per il lavoro svolto ed ha confermato che la CISL Cuneo è la prima organizzazione in provincia, con una famiglia che conta 47.836 iscritti.

“La sfida che dobbiamo e vogliamo raccogliere tutti insieme è quella di guardare al futuro e di farlo passo dopo passo, con un lavoro di squadra che ci caratterizza da sempre. Tutto questo in linea e in continuità con le linee dettate dalla nostra neoeletta Segretaria Generale, Daniela Fumarola, che molto coraggiosamente ha ereditato dal suo predecessore, Luigi Sbarra, un compito avvincente ma difficile: guidare la nostra CISL”.