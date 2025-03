Per celebrare l'8 marzo Banca di Cherasco azzera il canone alle donne che aprono un conto corrente

La parità di genere e l’indipendenza economica femminile passano anche attraverso il proprio conto corrente. In Italia soltanto il 58% delle donne ha un conto intestato personalmente e utilizza mezzi di pagamento personali, mentre il 13% ne ha uno cointestato.

Così per il terzo anno consecutivo Banca di Cherasco propone l’iniziativa “una donna, un conto corrente”.

Significa che le spese di tenuta conto sono azzerate per 12 mesi, con bancomat e internet banking gratis e inclusi, per ogni donna che apre un nuovo conto corrente da oggi fino al 14 marzo. Una compagna concreta e, allo stesso tempo, dal valore simbolico, proposta in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, per favorire la piena partecipazione alla vita sociale delle donne e consolidare l’indipendenza economica femminile. Il motivo della campagna è semplice: molte donne (giovani e non, italiane o straniere, single o meno, che svolgono occupazioni regolari o saltuarie) decidono per i motivi più diversi di non aprire un conto personale. I motivi? Troppo complicato, troppo caro o perché “di queste cose in genere si occupa mio marito”.

“Siamo una Banca di comunità, fondata sulla relazione - dice il direttore generale di Banca di Cherasco, Marco Carelli - e per noi la ricorrenza rappresenta un’occasione per dimostrare il nostro impegno quotidiano anche per affrontare la questione della parità di genere. L’8 marzo non è solo un momento di riflessione per ricordare conquiste sociali, politiche, economiche, ma serve per riflettere su discriminazioni, pregiudizi e svantaggi che sono ancora evidenti. La piena emancipazione passa da parità di genere, equità salariale, indipendenza nella capacità di spesa”.

Oltre alla possibilità di aprire un conto senza spese per 12 mesi, quest’anno in collaborazione con Green Pea Torino - il retail park in zona Lingotto dedicato alla sostenibilità - è previsto un ulteriore omaggio per ogni donna che apre un conto in una delle 26 filiali di Banca di Cherasco: la Green Pea Member Card, che prevede una serie di vantaggi tra cui il 10% di sconto per un anno su ogni acquisto da Green Pea su area shopping, casa, ristoranti, oltre a promozioni dedicate ed eventi in anteprima.