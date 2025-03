Volley A2M. Cuneo piega anche Pineto 3-0 e va all'assalto di Aversa: tutto nell'ultima giornata

Si deciderà tutto all'ultima giornata chi tra Cuneo e Aversa finirà al quarto posto la regular season, con il vantaggio di giocare in casa l'eventuale "bella" dei quarti di Finale playoff. Intanto, ai campani capaci d'imporsi 1-3 sul campo di Cantù, la squadra di Matteo Battocchio risponde con il netto 3-0 (25-16/28-26/25-17) inflitto ai danni di Pineto nell'ultimo turno giocato di fronte al pubblico amico. Un grandissimo pubblico, quasi 1500 persone, che hanno ancora una volta letteralmente spinto i piemontesi verso l'importantissima affermazione.

Cuneo ha costruito la sua vittoria partendo da un servizio efficace (6-1 il confronto) e soprattutto insidioso rispetto gli avversari, i quali hanno faticato tanto a prendere le misure del campo avversario. Con una ricezione al limite della perfezione (69% finale, addirittura 89% nel primo set) Daniele Sottile si è divertito a chiamare in causa i suoi compagni, che hanno attaccato tutti in modo importante: la percentuale più bassa l'ha registrata Pinali con il 48%, che per un opposto è assolutamente alta (23 palle attaccate, 11 punti), con tutti gli altri oltre il 50%.

Poi il muro, invalicabile: 9-3 il confronto finale, con Volpato che ha alzato le barricate quattro volte sugli avversari, due volte lo ha fatto Sette ed uno a testa per Pinali, Codarin (Mvp dell'incontro) e Allik.

"In questo momento credo che arrivare ai playoff nella forma migliore è la cosa più importante - le parole di Lorenzo Codarin a fine gara - e noi stiamo andando veramente al massimo. Siamo cresciuti in un modo incredibile, commettiamo meno errori stupidi e anche nei momenti di down sciamo capaci di riprenderci. Cuneo nei playoff può sognare, lo faranno anche gli altri, vincerà chi ha più fame"

IL MATCH

Pineto inizia fallosissima al servizio (7 errori nel set), Cuneo affonda il primo break dell'incontro sul 2-4, attacco di Volpato, ma gli abruzzesi pareggiano a 5 con un muro di Zamagni su Pinali. Serie di cambi palla, poi i piemontesi ritrovano il break (12-10) con un muro di Volpato su Kaislasalo, che si ripete anche su Di Silvestre e siamo 14-11 MA Acqua S.Bernardo. Allungo decisivo dei padroni di casa con il punto di Allik del 16-12, poi arrivano la difesa lunga di Volpato che finisce in campo avversario (18-13) e l'ace di Allik che costringe coach Di Tommaso a chiamare il secondo time out sul 21-15 per Cuneo. Altra battuta vincente dei biancoblu, Codarin per il 23-16, Pinali a muro su Kaislasalo firma il set ball (24-16) e Sette chiude i conti (25-16) alzando le barricate su Baesso.

Riparte bene Cuneo nel secondo set, ace di Pinali per il primo break sul 5-3, Pineto pareggia quota 8 con la pipe di Baesso e trova il contro break (8-10) con un mani e fuori di Di Silvestre ed allunga 10-13 su attacco in primo tempo out di Volpato. Cuneo riordina le idee nel turno al servizio di Pinali, con Sette si riporta sotto 12-13 e ritrova il pareggio (13-13) grazie ad un gran muro di Volpato su Baesso. Pineto non molla e ribatte con un primo tempo vincente di Presta (14-16), che poi però sbaglia l'attacco successivo del 16-16. Serie di cambi palla, l'Abba arriva al set ball avanti di una lunghezza (23-24), ma si va ai vantaggi: Pinali ribalta la situazione (25-24) e Volpato chiude a muro il 28-26.

Pineto accusa il colpo: Cuneo riparte forte a muro (Codarin, 2-0), mani e fuori di Pinali del 4-1, poi la pipe di Allik che firma il 7-3. Un fallo di posizione fischiato a Cuneo riavvicina gli abruzzesi sull'8-6, ma Allik li ricaccia indietro 10-6. Pineto prova a rialzare la testa con un ace di Di Silvestre (12-10, il quale però poi sbaglia l'attacco che riporta Cuneo sul +4 (14-10). Time out di Di Tommaso, Baesso accorcia nuovamente con un lungolinea (14-12) che poi imita il compagno di squadra mettendo fuori a sua volta il diagonale del 16-12 cuneese. Baesso ferma a muro Pinali (16-14), Kalislasalo schiaccia fuori il 18-14, Allik di prima intenzione il punto del 20-15, mentre Volpato mette a segno l'ace del +6 sul 21-15. La partita è ai titoli di coda: l'attacco in rete di Baesso regala il match ball ai cuneesi sul 24-17 e chiude subito l'ace di Sottile su Di Silvestre.