Gestione personale 118 Regione Piemonte, Nursind: "Condizione inadeguata da superare"

Il prossimo 31 maggio termina la convenzione tra Azienda Zero e le aziende sanitarie regionali che definisce i rapporti per la gestione del personale 118.

Parliamo degli infermieri, dipendenti delle quattro aziende sedi di centrali operative.

Di fatto, sin dall’inizio, questi colleghi sono stati figli di nessuno, nel limbo di una situazione nella quale spesso è mancato e manca tuttora l’interlocutore. Una situazione di mezzo dove le aziende non se ne vogliono più occupare e Azienda Zero non può occuparsene.

Una convenzione che infatti non garantisce e non ha garantito quelle che sono le normali condizioni che regolano il rapporto di lavoro dettate dalle norme e dai contratti. Contestata sin dall’inizio e riconosciuta come inadeguata dalle parti, tant’è che da tempo si chiede di superarla.

Centinaia di dipendenti e i loro rappresentanti lavorano con l’impossibilità di determinare e gestire quelle che sono le relazioni sindacali, il confronto e la contrattazione integrativa, oltre che condizioni uniche per tutti.

Adesso è ora di prendere decisioni e non perdere ulteriore tempo. Dobbiamo dare una casa certa a questi colleghi, nella quale sia definito quali sono i profili di responsabilità, condizione tutt’altro che semplice attualmente.

Non accetteremo proroghe senza che prima non si sia stato indicato un percorso e tempi certi per il superamento di questa condizione.

Lanciamo un accorato appello all’Assessore Regionale alla Sanità affinché possa dare formale e pieno mandato per superare finalmente questa situazione che renda stabile e adeguata la condizione lavorativa di questi professionisti.

Ci aspettiamo che quanto detto più volte possa finalmente concretizzarsi. Riteniamo sia condizione essenziale anche per poter iniziare a parlare di qualsiasi tipo di riorganizzazione.

Francesco Coppolella, segretario regionale NurSind Piemonte