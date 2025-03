Palazzo Taffini d’Acceglio inaugura la rassegna “Spettacoli a corte”

Un percorso per creare una destinazione turistica che possa rendere conoscibile, riconoscibile e valorizzato il patrimonio artistico-culturale di due macroaree transfrontaliere. Questo rappresenta il progetto Interreg ALCOTRA SavoiaExperience, che riunisce in un unico ambizioso obiettivo l’Associazione Le Terre dei Savoia, il FAI, il Dipartimento della Savoia (in qualità di ente capofila) e la Fondazione Hautecombe.

I quattro partner sono caratterizzati da un legame preferenziale con il patrimonio culturale che insiste sui loro territori di riferimento e questo patrimonio permane come imperituro simbolo di un passato che ha segnato inequivocabilmente e in maniera simile le due Regioni e che ora torna a essere sinonimo di unione, confronto e buone pratiche condivise.

Domenica 23 marzo, alle ore 17.30, prenderà il via a Savigliano una delle attività previste all’interno del progetto per avvicinare il pubblico al patrimonio culturale locale e alla storia dei luoghi: Spettacoli a corte.

La rassegna, che consta di numerosi appuntamenti sia in Italia, sia in Francia nel corso del 2025 e del 2026, porta all’interno di alcuni prestigiosi castelli e palazzi eventi e concerti che hanno come comune denominatore il legame transfrontaliero, la multiculturalità e il bilinguismo, che da sempre caratterizzano le finalità del programma ALCOTRA.

Palazzo Taffini d’Acceglio (Savigliano, via Sant’Andrea 53) diventerà il palcoscenico per “Io, Cristina, vi dono il mio cuore - La seduzione, l’amore e il segreto di Madama Cristina di Francia tra ragioni di stato e ragioni di cuore”. L’evento, curato dal FAI e organizzato dall’Associazione Le Terre dei Savoia, è inserito nella rassegna “Spettacoli a Corte”, finanziata dal programma Interreg ALCOTRA “SavoiaExperience”.

La compagnia Gli Invaghiti porterà in scena uno spettacolo con musica del Seicento, nello specifico madrigali e concerti da camera per ensemble vocale e strumentale.

In questo contesto, il legame tra Italia e Francia sarà direttamente evidenziato per mezzo di diversi punti di contatto: dall'esposizione dei testi recitati e cantati sia in italiano che in francese, dalla scelta delle musiche di autori della Corte Sabauda e del Re di Francia e dall'attenzione rivolta ai due personaggi attorno ai quali si sviluppa lo spettacolo e cioè la Madama Reale Cristina di Francia e il Conte Filippo San Martino di Agliè.

Un connubio di elementi che vanno a rafforzare lo storico legame che unisce le terre dei Savoia con il regno di Francia, dove la lingua italiana torna ad essere la lingua ufficiale dello stato sabaudo ma espressa nelle modalità culturali francesi, mentre la musica viene espressa e realizzata alla "moda italiana" che sta prendendo piede in tutta Europa, dopo la precedente influenza dei compositori Franco-Fiamminghi.

La composizione del poema-balletto "Il Gridelino", scritta dal conte Filippo San Martino di Agliè per Madama Reale e realizzata in Torino nel 1653, sarà la struttura portante dello spettacolo che vedrà anche la presenza delle musiche di Claudio Monteverdi, Etienne Moulinié, Sigismondo d'India e Jaques Champion de Chambonnières.

Lo spettacolo, oltre alla sua intrinseca finalità di divulgazione e intrattenimento artistico, porta con sé una serie di ricadute virtuose per la città che lo ospita e per l’intera comunità saviglianese.

Nello specifico, Il MÚSES – Accademia Europea delle Essenze, che trova casa proprio all’interno di Palazzo Taffini d’Acceglio, propone per l’occasione il laboratorio Atelier del profumiere “Le Jardin Voilé” e le visite guidate speciali.

Il laboratorio “Le Jardin Voilé” è un’occasione unica e speciale, in cui la creazione di un profumo personalizzato si trasforma in un'esperienza sensoriale, immergendosi nell'atmosfera incantata del XVII secolo, quando le corti dei Savoia erano avvolte da fragranze raffinate e misteriose. In questo viaggio olfattivo, si avrà l'opportunità di esplorare essenze straordinarie, ispirate ai giardini segreti e alle delicate note che adornavano le vite nobiliari. Un tocco di magia aggiunge ulteriore fascino all'esperienza: bendati e guidati dall’olfatto, senza distrazioni visive, ci si lascia condurre dai sensi in una dimensione senza tempo dove la bellezza olfattiva regna sovrana.

Le visite guidate offriranno invece l’opportunità di apprezzare e conoscere la figura di Maria Cristina di Francia. Attraverso un focus speciale sui profumi che hanno caratterizzato le usanze e la profumeria dell'epoca, i partecipanti potranno scoprire l'essenza di un periodo affascinante. Questo viaggio sensoriale non solo esplorerà le fragranze storiche, ma permetterà anche di apprezzare la ricca cultura e la storia che hanno influenzato la vita di corte della famiglia Savoia nel XVII secolo. Un'esperienza che promette di essere tanto educativa quanto coinvolgente, arricchita da dettagli unici e suggestivi.

L’ufficio turistico del Comune di Savigliano, propone un’ulteriore visita turistica guidata, dal titolo “Vittorio e Cristina. Piemonte e Francia tra ‘500 e ‘600”. Le nozze tra Vittorio Amedeo di Savoia, erede del Ducato, e Cristina di Borbone, sorella del Re di Francia, furono uno dei risultati politici più riusciti del duca Carlo Emanuele I. I Palazzi Taffini d'Acceglio e Cravetta di Villanovetta a Savigliano ben rappresentano il gusto dell'epoca in cui vissero e permettono di raccontare alcune curiosità sui rapporti tra Piemonte e Francia tra '500 e '600.

L’evento è altresì realizzato con il patrocinio del Comune di Savigliano.

Per iscrizioni https://www.eventbrite.it/e/biglietti-io-cristina-vi-dono-il-mio-cuore-1255357220239

Ricordiamo che l’evento è a ingresso gratuito.

Di seguito le informazioni per le attività collaterali.

Laboratorio Atelier del profumiere:

- Inizio ore 15.30;

- 40 € solo laboratorio;

- 50 € laboratorio e visita guidata;

- Informazioni e prenotazioni: ww.musesaccademia.it

Visita guidata al Muses:

- Turni di visita ore: 11.30 – 14.30 – 15.30 – 17.00;

- Intero: 12 €;

- Ridotto: 8 € (bambini dai 6 ai 12 anni, residenti a Savigliano, possessori Cultura Card);

- Gratuito: bambini al di sotto dei 6 anni, giornalisti iscritti all'ordine, disabili e accompagnatore, possessori carta Abbonamento Musei);

- Informazioni e prenotazioni: ww.musesaccademia.it

Visita guidata “Vittorio e Cristina. Piemonte e Francia tra ‘500 e ‘600”:

- Punto di ritrovo: ufficio turistico, piazza Santa Rosa;

- Turni di visita ore: 10.45 e 15.45;

- 2 € per tutti, gratuita per i possessori della Cultura Card

- Prenotazioni: iat.savigliano@coopculture.it. Massimo 30 partecipanti.