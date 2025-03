eVISO sarà energy partner al MAG 2025: tecnologia e risparmio al servizio dell’agricoltura

Dal 13 al 16 marzo 2025, l’Area Fieristica di Borgo Marene a Savigliano (CN) ospiterà la 42ª edizione del MAG – Fiera della Meccanizzazione Agricola, uno degli appuntamenti più importanti per il settore a livello nazionale. Con oltre 300 espositori specializzati e migliaia di visitatori attesi, il MAG rappresenta un punto di riferimento per chi opera nel comparto agricolo e guarda all’innovazione come strumento di crescita e competitività.

In questo contesto, eVISO sarà presente come energy partner nell’area Ecotech, stand 48, offrendo consulenze gratuite ai propri clienti per aiutare le imprese agricole a monitorare i consumi energetici e ridurre gli sprechi.

Ottimizzare l’uso dell’energia è oggi una priorità per chi opera nel settore agricolo. Il monitoraggio dei consumi, l’individuazione di inefficienze e l’adozione di soluzioni mirate possono infatti fare la differenza in termini di competitività e sostenibilità.

Allo stand di eVISO, il team di ingegneri dell'Ufficio Tecnico sarà a disposizione per approfondire con le aziende presenti le opportunità legate all’efficienza energetica, offrendo strumenti concreti per una gestione più consapevole dell’energia.

Franco Pancino, Direttore Commerciale Vendite Dirette segmento Luce e Gas, sottolinea l’importanza di questo appuntamento: «Il settore agricolo affronta quotidianamente la sfida di ottimizzare i consumi energetici, ma spesso mancano strumenti chiari per farlo. Grazie alla tecnologia e ai nostri servizi di monitoraggio, aiutiamo le aziende agricole a ottenere dati precisi per ridurre i costi e migliorare la sostenibilità. Il MAG è l’occasione perfetta per confrontarsi con gli operatori del settore e offrire loro soluzioni concrete per una gestione più efficiente dell’energia.»

Il MAG 2025 sarà un’occasione per scoprire le ultime innovazioni nel campo della meccanizzazione e della digitalizzazione applicata all’agricoltura. eVISO invita tutte le aziende del settore a visitare lo stand 48 nell’area Ecotech per approfondire le soluzioni disponibili e valutare come la tecnologia possa supportare l’ottimizzazione energetica delle attività agricole.

L’evento è a ingresso gratuito e sarà aperto dalle 9:00 alle 19:00. Per ulteriori informazioni: https://www.fierameccanizzazioneagricola.it/