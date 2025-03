Nel Biellese, a Cossato, Sky Aviation presenta il simulatore di volo certificato: indispensabile per mantenere il brevetto FOTO e VIDEO

Per mantenere un brevetto aeronautico oggi è indispensabile effettuare test con un simulatore certificato. Sky Aviation offre ai piloti la possibilità di perfezionare le proprie competenze grazie a uno dei più avanzati simulatori disponibili, il FSTD3 Loft Dynamic, che riproduce fedelmente il comportamento dell'elicottero H125, il modello più diffuso al mondo.

Gli esperti dichiarano che il simulatore consente di addestrarsi in condizioni di volo consuete e di emergenza, replicando situazioni altrimenti impossibili da testare in ambiente reale. Grazie alla sua struttura dinamica, il dispositivo offre una percezione autentica dell'andamento dell'aeromobile. Inoltre, è dotato di un visore a realtà aumentata e di una strumentazione complessa che permette al pilota di immergersi completamente nell’esperienza di volo. Ulteriore vantaggio è la possibilità di personalizzare le “impostazioni”, variando fattori come il numero di passeggeri e il peso del carico, per garantire un'esperienza il più fedele possibile a quella sul campo.

Sotto la guida dell'istruttore Rocco Pedrazzini, i piloti possono affrontare scenari critici in totale sicurezza. Le sessioni includono prove di emergenza come l'atterraggio senza motore, una manovra che nella realtà non potrebbe essere eseguita senza grandi rischi. Durante gli esercizi, gli allievi imparano a gestire situazioni di pericolo con maggiore consapevolezza, migliorando le proprie capacità decisionali e la prontezza di reazione.

Oltre alla simulazione del volo, il sistema include una postazione di monitoraggio, che consente agli istruttori di analizzare in dettaglio le performance dei piloti e fornire feedback immediati. Questo approccio garantisce un addestramento efficace e mirato, essenziale per la sicurezza in volo.

“Durante questa sessione – racconta l’istruttore Rocco Pedrazzini sono riuscito a sperimentare situazioni di emergenza reali. Grazie al simulatore ho potuto provare le stesse sensazioni e comprendere come i miei comandi influenzano l’assetto dell'elicottero. Questi test permetto di incrementare le proprie capacità ed essere pronti ad ogni situazione, in totale assenza di rischi”.

La sede operativa si trova in via Castelletto Cervo 316, (Biella)