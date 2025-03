Il sottosegretario all’Istruzione Frassinetti ha visitato le scuole di Demonte e Costigliole Saluzzo

"È stata molto interessante la mia visita nelle scuole di Demonte e di Costigliole Saluzzo, dove ho trovato personale scolastico competente ed edifici nuovi con laboratori attrezzati. Questa è stata anche l'occasione per trattare il tema delle scuole di montagna, che vanno preservate per poter tutelare le comunità attraverso l’erogazione di servizi che possano evitare un ulteriore spopolamento”.

Con queste parole il sottosegretario all’istruzione e merito On.le Paola Frassinetti - in provincia di Cuneo nei giorni scorsi per la presentazione del libro su Sergio Ramelli, scritto da Guido Giraudo - ha commentato la visita ai due istituti scolastici della Granda, accompagnata dall’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro.

Durante l’incontro nell’istituto comprensivo statale “Lalla Romano” di Demonte, ad accogliere il Sottosegretario il dirigente scolastico Diego Deidda, il vicario Anna Carducci, il Dsga nonché il dirigente Umberto Pelassa, su delega dell’ U.S.R. regionale Stefano Suraniti.

“Per me è stato davvero emozionante far visita all’istituto comprensivo di Demonte, dove ho insegnato. Ho apprezzato i molti cambiamenti della struttura, ma la cosa più bella è stato il prezioso ed utile confronto con dirigenti, insegnanti e ragazzi. Ho “respirato” un ambiente armonico e dinamico dove tutte le parti collaborano con entusiasmo e coinvolgimento, determinando un contesto educativo sano e stimolante. Confronto costruttivo e propositivo, che in questi anni con il Governo Meloni non è mai mancato. Sono molto legata al mondo della scuola - ha concluso l’onorevole Ciaburro - anche perché è qui che i docenti educano le donne e gli uomini del futuro”.

Il momento di analisi delle criticità e bisogni specifici di questa scuola, su questo territorio montano, al quale hanno preso parte anche i Sindaci della Valle, nonché il coordinatore William Casoni e Roberto Russo, é stato utile al Sottosegretario per avere nuovi elementi funzionali alla sua attività di Governo.

Successivamente Il Sottosegretario Frassinetti , ha visitato il nuovo polo scolastico di Costigliole Saluzzo, anch’esso realizzato grazie ai fondi PNRR dal Comune. Accolta dal Sindaco Fabrizio Nasi, dal vice Nicola Carrino e dalla giunta comunale, è stata accompagnata nella visita, dalla dirigente scolastica Maria Angela Aimone e da Mattia Sismonda, presidente del Conservatorio Ghedini di Cuneo e referente de “La Fabbrica dei Suoni”.

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Demonte e Costigliole Saluzzo hanno accolto la delegazione con letture, brani musicali e la presentazione delle iniziative scolastiche. La visita è poi proseguita presso la Cascina Sordello e Palazzo La Tour, visitando gli spazi gestiti dalla Fabbrica dei Suoni, realizzati grazie ai fondi Pnrr e ai finanziamenti Gal, oltre alla biblioteca comunale.

La giornata è terminata con un incontro con i sindaci, gli amministratori del territorio, l’assessore regionale Marco Gallo ed il consigliere regionale Federica Barbero.