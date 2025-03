Provincia, al consigliere Pulitanò deleghe a viabilità reparto Cuneo (circolo 1), turismo, agricoltura e cibo, distretto cicloturistico, acque Minerali e termali

Rocco Pulitanò, consigliere provinciale in quota alla lista 'Ripartiamo dalla Granda', consigliere comunale capogruppo di Fratelli d'Italia in comune a Mondovì, ha ricevuto in data odierna dal presidente della Provincia le deleghe a Viabilità del Reparto Cuneo (circolo 1), Turismo, Agricoltura e cibo, Distretto cicloturistico, Acque Minerali e Termali.

"Sono molto soddisfatto che si sia finalmente sciolto il nodo-deleghe - commenta Pulitanò -: ora la governance della Provincia, purtroppo già di per sé depotenziata dagli effetti della legge Delrio, potrà essere più efficace. Ringrazio il presidente per la fiducia che mi ha concesso: le deleghe che ho ottenuto sono importanti, sicuramente non mancherà il mio impegno e il mio ascolto a beneficio dei cittadini, delle imprese, del territorio e soprattutto degli amministratori, di cui saremo punto di riferimento".