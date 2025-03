Peveragno: al centro polifunzionale "A La Sousta" un approfondimento sul lupo

Il Comune di Peveragno ha recentemente rinnovato l'accordo con l'ente Aree Protette Alpi Marittime per la concessione della casetta alpina di Pradeboni, utilizzata come foresteria dai ricercatori universitari per il loro lavoro sul nostro territorio.

Al Centro Polifunzionale "A La Sousta", giovedì 13 marzo, verranno illustrati alla popolazione proprio i risultati del lavoro di questi ultimi anni, un lavoro capillare condotto per studiare il lupo e il suo ritorno nelle nostre aree. Un'occasione importante per conoscere meglio questo animale, le sue caratteristiche e le sue abitudini.