A Cuneo la rassegna “8 marzo è tutto l’anno”

“Sono passati più di dieci anni da quando l’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul, il quadro giuridico internazionale sulle modalità di contrasto ed eliminazione della violenza contro le donne” - dice Patrizia Barello, responsabile di Amnesty International, Antenna di Cuneo- “Delle tre direttrici di azione indicate dalla Convenzione (prevenzione, protezione, punizione), in questi anni i vari governi italiani hanno privilegiato l’inasprimento delle pene e un, seppur parziale, investimento a sostegno dei centri antiviolenza. Ancora troppo poco si è fatto per lavorare sulle radici del problema, che sono di ordine esclusivamente culturale: un investimento serio e capillare sull’educazione alle relazioni affettive fin dall’infanzia è l’unica azione che ci permetterà di cacciare per sempre l’assassino fuori di casa”.

In quest’ottica, per la rassegna “8 marzo è tutto l’anno” 2025, l'associazione partecipa due proposte: la prima, realizzata in collaborazione con Università Torino Di.S.A.F.A., Comunità Baha'i Cuneo e APS Gianni Ballerio ETS, è un Reading-Concerto dal titolo

TUTTA LA MIA VOCE - L'insonnia dell'amore

che si terrà il 22/03/2025 alle ore 21:00 presso il Salone d'onore - Palazzo municipale - via Roma 28

Lo spettacolo è a cura di Elisa Dani voce recitante, Alberto Gertosio flauto traverso e percussioni, Pinuccio Gertosio pianoforte e percussioni, Alberto Savatteri chitarre e percussioni e Adele Gertosio voce solista, insieme per raccontare la storia di Anna...

Musica e parole tessono trame che attraversano gli stereotipi culturali e a volte drammi come "luce puntata" sulla necessaria riscrittura di una grammatica degli affetti anticonformista, come processo di crescita di donne e uomini all'altezza del nostro tempo. "Io amo con te" dice Michela Marzano, al cui romanzo "Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa" il Reading è ispirato.

La seconda proposta è costituita da due repliche di un incontro di Parole e Musica a cura di APS Gianni Ballerio ETS; Comunità Baha'i Cuneo; Amnesty International; Emergency; Donne In Cammino Per La Pace; Università Torino Di.S.A.F.A Cuneo; dal titolo

DONNA E UOMO, ALI DELL'UMANITÀ. INSIEME PER LA PACE.

- il 05/04/2025 dalle ore 20:45 presso il Salone d'onore, Palazzo municipale – via Roma 28

- l’11/04/2025 alle ore 17,30 presso la Società di Mutuo Soccorso e Istruzione Artisti e Operai di Cuneo-ETS, Via Bartolomeo Bruni 15

L’incontro prevede la presentazione di storie, poesie, racconti di donne e uomini, che lavorano insieme per ottenere la pace nella coppia, in famiglia, nella società.

Le parole saranno accompagnate da intervalli musicali a cura del gruppo “Back4wards” i cui componenti Estel Martinetto, Giuseppe Borgotalo, Michele Romano e Francesco Pila, ci aiuteranno a creare una atmosfera meditativa.

"In questo particolare periodo storico che vede il perdurare di molti conflitti- dicono da Amnesty International-, noi tutti crediamo che la pace si conseguirà solo quando l’uomo e la donna, le due ali dell’umanità, avranno raggiunto la vera armonia e uguaglianza per permettere al genere umano di spiccare il volo verso una società migliore".

Per tutti gli eventi l’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni: p.barello@amnestypiemontevda.it o 3286884165 oppure tiziana.martelli19@gmail.com o 3389260856