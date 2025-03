A marzo, mese dedicato ai diritti della donna, Cinzia Dutto con "La tua stagione" a Peveragno e Saluzzo

Se nei prossimi giorni la blogger e scrittrice cuneese sarà estemporaneamente ospite, come gradito ritorno, al Terres Monviso Outdoor Festival 2025 di Saluzzo, in una imperdibile nuova sfida del format "Spaccaravioles" - appuntamento presso la sala conferenze di via Montebello 1 venerdi 14 marzo alle 10 -, domenica 16 marzo la Baita delle Meschie di Peveragno invita i lettori di Cinzia ad un gustoso apericena nel corso del quale si parlerà del libro.

Quattro storie di quattro figure femminili, emblematiche ciascuna di una stagione dell'esistenza, si intreciiano sempre più fittamente, raccontando la vita, la montagna, le gioie e le sconfitte, per dimostrare che esiste per ciascuno di noi una "propria stagione", quella del riscatto, della rinascita, della piena espressione della propria vitalità e delle proprie autentiche passioni.

la prenotazione è obbligatoria al numero 3880916616.

Appuntamento per le ore 18 del 16 marzo alla Baita delle Maschie, via delle Meschie 30 Peveragno.

Successivamente ancora Saluzzo farà da cornice, presso la sala laboratorio della biblioteca civica "Lidia Rolfi", ad un nuovo evento dedicato al romanzo, nell'ambito del ricco cartellone che il Comune, in colleborazoine con la Consulta Pari Opportunità, ha dedicato al mese di marzo "Storie di (dis)pari opportunità"

L'appuntamento è per giovedi 27 marzo alle ore 17.

In entrambi gli incontri di presentazione, Cinzia Dutto sarà introdotta e intervistata da Fabrizio Biolé.