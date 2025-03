Ripristinato il cippo partigiano a Carassone

È stato restaurato il cippo partigiano di Carassone che era stato danneggiato negli scorsi mesi.

Il tema è arrivato sui banchi del consiglio comunale attraverso un'interrogazione dei consiglieri del centrosinistra Laura Gasco, Cesare Morandini, Davide Oreglia.

"Il 5 maggio 1921 - hanno spiegato i consiglieri -, dopo un comizio socialista, morì di pistola il meccanico Giovanni Battista Ferretto, nel viale tra Breo e Carassone. Ferito anche l’operaio della Richard-Ginori Felice Turco. A sparare era stato il giovane fascista Cesare Madruzza, figlio del direttore della fabbrica di ceramica carassonese. Arrestato e processato per direttissima, venne assolto per legittima difesa. L’Italia, tra il sangue e l’olio di ricino, stava scivolando nel ventennio fascista. Allora come oggi sono importanti i gesti e i simboli, che dicano da che parte, tra la violenza che annulla la libertà e la democrazia che la costruisce, vogliamo stare. Il cippo dedicato a Giovanni Battista Ferretto, primo martire del fascismo monregalese, è stato danneggiato da ignoti nel mese di giugno 2024".

A rispondere è stato il sindaco, Luca Robaldo:"Ringraziamo gli interroganti, purtroppo la segnalazione del presidente dell'ANPI non era arrivata allo sportello, questo è il motivo del ritardo. Ringrazio gli uffici per aver disposto l'intervento, il cippo è stato restaurato".