Alba, controlli della Polizia municipale: sequestri per guida in stato di ebbrezza e lotta ai rifiuti abbandonati

Nel fine settimana, le pattuglie serali della Polizia municipale hanno intensificato i controlli stradali, con risultati significativi. "Abbiamo riscontrato quattro veicoli privi di assicurazione e due casi di guida in stato di ebbrezza, per i quali è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria", riferisce il comandante Antonio Di Ciancia. Sono stati inoltre effettuati sequestri per mancata copertura assicurativa e controlli su revisioni non in regola. "Di giorno certe situazioni si confondono nel traffico, ma di notte emergono con maggiore evidenza", sottolinea il comandante, evidenziando la necessità di controlli mirati nelle fasce orarie serali e notturne.

Parallelamente, proseguono le attività per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti. Gli agenti sono intervenuti in diverse zone della città, tra cui Corso Cortemilia, dove sono stati identificati responsabili di smaltimenti irregolari. "Vogliamo lanciare un messaggio chiaro: chi abbandona i rifiuti o non li smaltisce correttamente sarà sanzionato", avverte Di Ciancia.