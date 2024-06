Elicottero sul posto, iniziate le operazioni di recupero degli escursionisti bloccati in alta Valle Gesso

In alta Valle Gesso è giunto in questi momenti l’elicottero dei Vigili del Fuoco che effettuerà le operazioni di recupero e messa in sicurezza degli escursionisti rimasti bloccati nei rifugi: 10 persone al Morelli, una al Questa e altre 9 al Soria.

A questo punto, si procederà sui vari obiettivi dopo aver valutato il miglior percorso da percorrere per la discesa di ogni gruppo. Le 9 persone che sono al Soria, tutte di nazionalità francese, hanno già fatto sapere di voler scendere in autonomia avendo le loro auto parcheggiate in territorio francese. Restano dunque da mettere in sicurezza gli altri 11 escursionisi divisi tra Questa e Morelli. Sono tutti in ottime condizioni di salute.