Solaxy supera 26 milioni di dollari con la presale: è la miglior meme coin con utility?

Solaxy (SOLX) sta attirando l’attenzione dei trader per essere la prima soluzione Layer-2 su Solana e una prevendita che ha già superato i 26 milioni di dollari.

Il successo della prevendita di Solaxy non è casuale: il token SOLX, attualmente venduto a 0,001662 dollari, subirà presto un aumento di prezzo, spingendo molti investitori a entrare prima della prossima fase di crescita.

In generale, il progetto intende migliorare l'efficienza della rete Solana, affrontando le sfide legate alla congestione e all'affidabilità delle transazioni. Quindi, considerando questi aspetti, Solaxy potrebbe rappresentare non solo una delle meme coin più promettenti del mercato, ma anche un token con una solida utilità infrastrutturale.

Gli aggiornamenti di Solana amplificano le ambizioni di Solaxy

Solana si prepara ad affrontare due aggiornamenti fondamentali che potrebbero ridefinire il suo funzionamento e avere un impatto diretto sul valore di SOL e, indirettamente, su SOLX. Questi aggiornamenti, presentati sotto forma di Solana Improvement Documents (SIMDs), mirano a ottimizzare la gestione delle commissioni e il meccanismo di inflazione del token nativo della rete.

Il primo aggiornamento, SIMD 0123, propone di modificare la distribuzione delle commissioni di priorità, che attualmente vengono assegnate esclusivamente ai validatori.

Con l'implementazione di questa proposta, una parte delle commissioni sarebbe destinata anche agli staker, aumentando i loro guadagni e riducendo la necessità di accordi privati tra trader e validatori. Questo cambiamento potrebbe portare a una maggiore equità all'interno dell'ecosistema e incentivare una partecipazione più ampia al processo di staking.

Il secondo aggiornamento, SIMD 0228, mira a regolare il tasso di inflazione di $SOL in base alla percentuale di staking. L'obiettivo è ridurre la pressione di vendita derivante dalle ricompense dello staking, aumentando la scarsità del token e potenzialmente favorendo un incremento del suo valore di mercato.

Se approvata, questa modifica potrebbe rafforzare la posizione di Solana tra le blockchain più performanti, offrendo al contempo un ambiente più stabile per lo sviluppo di soluzioni Layer-2 come Solaxy, una delle migliori nuove crypto in uscita nel 2025.

Questi aggiornamenti, combinati con l'innovazione introdotta da Solaxy, potrebbero trasformare significativamente il panorama della blockchain Solana.

Infatti, l'ottimizzazione delle commissioni e il miglioramento della gestione inflazionistica si sposano perfettamente con gli obiettivi di Solaxy, che punta a migliorare la scalabilità della rete e a risolvere i problemi di congestione.

Quindi, l'adozione di Solaxy potrebbe accelerare se questi miglioramenti si rivelassero efficaci, consolidando ulteriormente la fiducia degli investitori nel progetto.

Attualmente, il sentiment di mercato su questa nuova opportunità è certamente positivo, considerando che diversi esperti del settore hanno espresso un'opinione positiva sul futuro di SOLX.

Il funzionamento di Solaxy

Uno dei principali limiti di Solana è sempre stato rappresentato dalla congestione della rete durante i picchi di attività.

Nonostante la sua capacità di elaborare un numero di transazioni significativamente superiore rispetto ai circuiti di pagamento tradizionali come Mastercard e Visa, la blockchain ha subito interruzioni in momenti critici.

Un esempio eclatante si è verificato a gennaio, quando il lancio della meme coin TRUMP, legata all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha sovraccaricato il sistema, causando problemi di accesso e ritardi nelle transazioni.

Solaxy affronta questo problema implementando un'infrastruttura di rollup ottimizzata, che consente di gestire le transazioni off-chain e di ridurre il carico sulla rete principale.

Questo approccio consente non solo di migliorare la velocità delle transazioni, ma anche di ridurre sensibilmente le commissioni di utilizzo, rendendo Solana una blockchain ancora più competitiva rispetto alle sue alternative. Inoltre, il sistema di Solaxy introduce un innovativo meccanismo di archiviazione dei dati on-chain, migliorando la sicurezza e l'efficienza complessiva della rete.

In aggiunta, un altro elemento distintivo di Solaxy è l'introduzione del supporto multi-chain per i wallet crypto. Questo significa che gli investitori di altre blockchain potranno facilmente accedere all'ecosistema Solana senza dover affrontare complessi processi di conversione.

Questa caratteristica potrebbe favorire l'adozione di SOLX da parte di un pubblico più ampio, contribuendo alla crescita della sua capitalizzazione di mercato.

Oltre a questi aspetti tecnici, Solaxy ha sviluppato un launchpad per token, che si pone come alternativa a piattaforme già esistenti, come Pump.fun. Tuttavia, a differenza di quest'ultima, Solaxy non si concentra esclusivamente sulle meme coin, ma mira a fornire una soluzione versatile per il lancio di nuovi progetti crypto.

La diversificazione potrebbe attrarre non solo gli appassionati di meme coin, ma anche sviluppatori e investitori interessati a progetti con maggiore utilità a lungo termine.

Con il prezzo di SOLX attualmente fissato a 0,001662 dollari, le ultime ore della prevendita rappresentano un'opportunità strategica per gli investitori che vogliono accedere al token prima dell'aumento di prezzo.

Una volta completata questa fase, il valore del token potrebbe subire ulteriori rialzi, in linea con la roadmap delineata dal progetto. Per partecipare alla prevendita, gli utenti devono semplicemente accedere al sito ufficiale di Solaxy e collegare un wallet crypto compatibile, come Best Wallet, già disponibile su Ethereum e presto su Solana.

Questa accessibilità potrebbe incentivare una maggiore diffusione di SOLX e contribuire al successo del progetto nel lungo termine.

Per altre informazioni su questa crypto, leggi anche “Previsioni Solaxy”.

Sito web Solaxy | X | Telegram