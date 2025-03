Bam Mondovì-Tenaglia Abruzzo 2-3; L'orgoglio di coach Ingratta: "Alle ragazze chiedo di lottare per la maglia e per loro" (VIDEO)

Ultime, ma non per grinta! Parliamo della Tenaglia Abruzzo, che questa domenica sera ha vinto al tie-break il match contro la Bam Mondovì. Un successo probabilmente inutile per poter ancora sperare nell'obiettivo salvezza, ma che consente alla formazione abruzzese di uscire a testa alta per il grande impegno profuso. La Tenaglia, infatti, sta onorando nel migliore dei modi le gare di Pool Salvezza.

Anche al PalaManera le abruzzesi, in un match tecnicamente scarso, hanno mostrato tanto carattere e orgoglio, ribaltando una partita iniziata male. Tenaglia che così ha raccolto la quarta vittoria di questa seconda fase di stagione, la terza in trasferta, finendo per aumentare i rimpianti per una regular season troppo deficitaria. Al termine del match abbiamo ascoltato il tecnico Matteo Ingratta, ex Igor Novara, da gennaio alla guida della formazione abruzzese: