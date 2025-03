Volley A2/F: la BAM Mondovì oggi alle 17 ospita la Tenaglia Abruzzo

Terzo impegno casalingo consecutivo per la Bam Mondovì, che questo pomeriggio alle ore 17 scenderà in campo per affrontare la Tenaglia Abruzzo, nella gara valida per la prima giornata di ritorno della Pool Salvezza.

Le pumine di Claudio Basso, reduci da tre sconfitte consecutive, hanno l’obbligo di centrare la vittoria, non tanto per la classifica, visto che ormai il destino del Puma sembra pressochè segnato, ma soprattutto per onorare dignitosamente gli ultimi impegni di stagione e cercare di regalare qualche piccola gioia al pubblico di casa. Pubblico che non ha mai smesso di sostenere la giovane squadra rossoblù nonostante le tante sconfitte.

Sulla carta l’obiettivo sembra alla portata di Viscioni e compagne, anche se la classifica di Pool Salvezza non deve ingannare. La Tenaglia Abruzzo, infatti, in questa seconda fase di stagione ha già conquistato il doppio (8) dei punti conquistati dalle pumine (4). Ne sanno qualcosa sia a Imola che a Castelfranco, entrambe incappate in un pesante 0-3 casalingo proprio ad opera delle ragazze di coach Matteo Ingratta. La stessa Bam Mondovì ha saggiato le doti della Tenaglia nel match dell’andata, quando le abruzzesi si sono imposte per 3-2.

Tra le ex dell’incontro si segnala il libero Morgana Giubilato, tra le protagoniste della cavalcata dalla B1 all’A2 della Tenaglia Altino nella passata stagione. Arbitri designati per questo incontro sono Riccardo Faia e Antonino Di Lorenzo. Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per questo pomeriggio alle ore 17.