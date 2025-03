NeuroMindset per l'impresa: in Confindustria Cuneo si aiutano i futuri imprenditori a scoprire il proprio talento

In un mondo in continua evoluzione, l’agilità mentale diventa fondamentale per prendere decisioni rapide ed efficaci e per affrontare le sfide con un mindset orientato alla crescita. Sabato 29 marzo, dalle 9 alle 17, Confindustria Cuneo, nell’ambito del progetto Insieme per un'idea, ospita un evento unico nel suo genere, rivolto in particolare ai giovani e ai futuri imprenditori desiderosi di conoscere meglio il loro potenziale.

La business coach e leadership mentor Elena Re, esperta di neuroscienze applicate al coaching e allo sviluppo della leadership, presenterà l’innovativo Neuro-Agility Profile® BRAIN POTENTIAL. Un test, fondato su basi scientifiche, che permette di comprendere meglio il funzionamento del proprio cervello e le modalità con cui si elaborano le informazioni.

Attraverso il test, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire le loro preferenze cognitive e ricevere un report personalizzato per migliorare la propria neuro-agilità. Non solo teoria: attraverso sessioni pratiche, esercizi e casi studio, ciascun partecipante riceverà strumenti concreti per valorizzare i propri punti di forza, migliorare le proprie capacità relazionali e decisionali e convogliare il proprio talento verso il successo.

Uno strumento per scoprire il proprio potenziale imprenditoriale

Essere un imprenditore oggi richiede più di una buona idea iniziale. La flessibilità mentale, la curiosità intellettuale e la capacità di valutare il rischio sono caratteristiche determinanti per il successo. Grazie al test, ogni partecipante potrà esplorare come il proprio cervello processa le informazioni e come questa conoscenza possa essere applicata poi anche in chiave imprenditoriale.

Chi è Elena Re

Imprenditrice, business coach e leadership mentor, Elena Re è un’esperta di neuroscienze applicate al coaching e allo sviluppo della leadership. Con un’esperienza pluriennale nelle risorse umane in aziende nazionali e multinazionali, Elena ha scelto nel 2014 di dedicarsi completamente al coaching, integrando dal 2020 le neuroscienze nel suo approccio. Co-autrice del primo manuale dell’AICP - Associazione Italiana Coach Professionisti, Cambiamente - Neuroscienze per coach, ha elaborato una specifica metodologia di perfezionamento della leadership individuale, mirata al valorizzare la persona nella sua interezza. È inoltre l’unico membro operativo ammesso nell’International Scientific Committee di Neuro-Link. Il suo motto, riprendendo le parole del filosofo Spinoza, è: “Non si piange sulla propria storia, si cambia rotta”.

Iscrizioni e dettagli

L'evento è riservato a 20 partecipanti, con iscrizione obbligatoria ed ingresso gratuito. Per partecipare, è necessario registrarsi al seguente link.