Lutto a Chiusa di Pesio per la scomparsa dell'imprenditore Murizio Gola

Cordoglio a Chiusa di Pesio per la scomparsa di Maurizio Gola, che si è spento ieri, lunedì 17 marzo, all'età di 88 anni.

Imprenditore edile in pensione, alpino, era stato insignito del titolo di “Cavaliere del lavoro”. Originario di San Bartolomeo, dove iniziò il mestiere di muratore, negli anni '50 emigrò per un periodo in Svizzera.

Numerosi i palazzi costruiti dalla sua impresa, ma anche quelli riqualificati come il Palazzo Gastaldi, nel centro del capoluogo, così come la struttura che ancora oggi ospita la pizzeria “L’incrocio” e il "Gilda".

Impegnato da sempre nel volontariato, anche come attivo membro della pro loco, era sempre pronto a dare una mano.

"Il sindaco Claudio Baudino e l'intera amministrazione comunale - fanno sapere dal Comune - si stringono con affetto attorno all'assessore Simone Giorgetti per la perdita del nonno Maurizio Gola, imprenditore edile e figura profondamente legata alla Valle Pesio".

Lascia la moglie Angela, i figli Marina con Gianni, Gianluigi con Roberta, i nipoti: Eugenio, Simone, Maria Silvia e Gian Alberto. Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 20, nella parrocchia di Sant’Antonino a Chiusa Pesio dove, giovedì 20 alle 15 si terranno i funerali.